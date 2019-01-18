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Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

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Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" с радиусом действия до 500 км на расстоянии примерно 430 км от границы Украины.

Ракеты, способные нести ядерное оружие, расположены в западном регионе — Краснодаре. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные Imagesat International для Fox News.

Так, российские ракеты на снимках размещены рядом с несколькими бункерами и другими складскими ангарами.

Рядом с одной пусковой установкой стоит мобильная система, которая быстро проводит перезарядку, досылая новые ракеты. Один из входов в бункер открыт, а другая установка перезарядки выезжает из него наружу.

Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

Imagesat International

Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

Imagesat International

Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

Imagesat International

Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

Imagesat International

Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

Imagesat International

Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

Imagesat International

"Радиус действия баллистических ракет "Искандер" — около 500 километров. Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, составляя угрозу для большинства союзников США по НАТО", — уточняет телеканал.

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Fox News также сообщает, что такие же ракеты Россия развернула возле границы с Монголией в Улан-Удэ на своем юге. Там были замечены как минимум четыре пусковые установки и системы перезарядки для них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Западном военном округе России прошли военные учения по "защите от оружия массового поражения", в которых были задействованы комплексы "Искандер" и системы С-400.

В мероприятиях принимали участие более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц боевой и специальной техники.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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lazar galka
lazar galka
и ещё про угрозы..............Киевский режим прекрасно усвоил приемы манипуляции с процентами, чтобы показать свои «достижения», когда абсолютные цифры не вызывают ничего, кроме уныния. Например, падение реальных доходов граждан, превратившее Украину в самую нищую страну Европы, статистическим фокусом, выраженным в проценте роста зарплат и пенсий по отношению к 2013 году, выглядит настоящим прорывом к тотальному благосостоянию. Ведь какое дело гражданам до обесценившейся втрое гривны и скакнувшей в разы коммуналки, из-за чего многие семьи вынуждены делать выбор: заплатить за отопление, электричество и воду или купить еду. Издавая громкие восторженные звуки про многомесячный рост ВВП, правительство считает этот рост в процентах к тому самому дну, о которое разбилась украинская экономика после неонацистского госпереворота.
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Майский Вадим
Майский Вадим
Что так переживать то, установки в 430-и км от границы, так что далеко ракеты не залетят, Киеву беспокоится нечего.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да не волнуйтесь, скакелы, никто по вам ядерными боеголовками садить не станет, если конечно не разместите базы НАТО. Если что, расхерачат простыми.
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