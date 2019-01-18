Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" с радиусом действия до 500 км на расстоянии примерно 430 км от границы Украины.

Ракеты, способные нести ядерное оружие, расположены в западном регионе — Краснодаре. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные Imagesat International для Fox News.

Так, российские ракеты на снимках размещены рядом с несколькими бункерами и другими складскими ангарами.

Рядом с одной пусковой установкой стоит мобильная система, которая быстро проводит перезарядку, досылая новые ракеты. Один из входов в бункер открыт, а другая установка перезарядки выезжает из него наружу.

Imagesat International

Imagesat International

Imagesat International

Imagesat International

Imagesat International

Imagesat International

"Радиус действия баллистических ракет "Искандер" — около 500 километров. Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, составляя угрозу для большинства союзников США по НАТО", — уточняет телеканал.

Fox News также сообщает, что такие же ракеты Россия развернула возле границы с Монголией в Улан-Удэ на своем юге. Там были замечены как минимум четыре пусковые установки и системы перезарядки для них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Западном военном округе России прошли военные учения по "защите от оружия массового поражения", в которых были задействованы комплексы "Искандер" и системы С-400.

В мероприятиях принимали участие более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц боевой и специальной техники.

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