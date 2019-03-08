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''Угар со стрельбой'': россиянок поздравили с 8 Марта "скрепным" видео

4.5тЧитать материал на украинском

В России Росгвардия "отличилась" поздравлением с 8 Марта, сняв милитаристический пропагандистский ролик о женщинах в военной форме, стреляющих из пулемета.

Видео, шокировавшее пользователей соцсетей, опубликовал в Twitter пользователь Vitauskas.

"Новости душевнобольной страны. Росгвардия поздравила женщин с 8 марта, сняв видеоролик в духе милитаристического угара со стрельбой и "идеалом русской красавицы", не расстающейся с оружием и военной форме даже на праздники. Это окончательный диагноз. Лечению не подлежит..." – гласит подпись к видео.

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Интернет-пользователи бурно комментируют ролик:

"Это диагноз".

"Солдафонско-сапоговый глямур".

"О боги, ну позвольте же этому биомусору стать грузом 200. Быть закопанными в безымянных могилах, подобно псам. Избавьте нашу планету от этой мрази".

"Лживо,безвкусно, дебильно. И в кого это они всё стреляют и стреляют, в демонстрантов?"

"Напомните, как это называется, когда делают они, а стыдно нам?"

''Угар со стрельбой'': россиянок поздравили с 8 Марта "скрепным" видео
''Угар со стрельбой'': россиянок поздравили с 8 Марта "скрепным" видео
''Угар со стрельбой'': россиянок поздравили с 8 Марта "скрепным" видео
''Угар со стрельбой'': россиянок поздравили с 8 Марта "скрепным" видео
''Угар со стрельбой'': россиянок поздравили с 8 Марта "скрепным" видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Симферополя в аннексированном Крыму женщин с 8 марта поздравили "вежливые люди" в военной форме и с георгиевскими лентами.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда8 МартаРоссийская военная угроза
Место
Россия
Теги
Новости России8 Марта
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а чему удивлятся-это биомусор и этих существ готовят для удобрения,удобрим мир этими кокошниками а ха ха
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как причудливо проступает лишняя хромосома!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Запомните, фашисты в Украине и Латвии...
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Dmitrehko Aleksandr
Dmitrehko Aleksandr
UaDonetsk Umka, что запоминать, потную вонючую ватную бабу?
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