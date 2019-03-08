''Угар со стрельбой'': россиянок поздравили с 8 Марта "скрепным" видео

В России Росгвардия "отличилась" поздравлением с 8 Марта, сняв милитаристический пропагандистский ролик о женщинах в военной форме, стреляющих из пулемета.

Видео, шокировавшее пользователей соцсетей, опубликовал в Twitter пользователь Vitauskas.

"Новости душевнобольной страны. Росгвардия поздравила женщин с 8 марта, сняв видеоролик в духе милитаристического угара со стрельбой и "идеалом русской красавицы", не расстающейся с оружием и военной форме даже на праздники. Это окончательный диагноз. Лечению не подлежит..." – гласит подпись к видео.

Новости душевнобольной страны. Росгвардия поздравила женщин с 8 марта, сняв видеоролик в духе милитаристического угара со стрельбой и "идеалом русской красавицы", не расстающейся с оружием и военной форме даже на праздники. Это окончательный диагноз. Лечению не подлежит... pic.twitter.com/6Wx4xuBeY5 — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 7 марта 2019 г.

Интернет-пользователи бурно комментируют ролик:

"Это диагноз".

"Солдафонско-сапоговый глямур".

"О боги, ну позвольте же этому биомусору стать грузом 200. Быть закопанными в безымянных могилах, подобно псам. Избавьте нашу планету от этой мрази".

"Лживо,безвкусно, дебильно. И в кого это они всё стреляют и стреляют, в демонстрантов?"

"Напомните, как это называется, когда делают они, а стыдно нам?"

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Симферополя в аннексированном Крыму женщин с 8 марта поздравили "вежливые люди" в военной форме и с георгиевскими лентами.

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