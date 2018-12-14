Ударился хвостом: в России произошло ЧП с пассажирским самолетом

В России пассажирский Airbus A321 "Уральских авиалиний", направлявшийся в Нижневартовск, при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Из-за ЧП командир судна принял решение следовать на базу авиакомпании в Екатеринбург. Там специалисты осмотрят поврежденную часть борта, сообщает "РИА Новости".

В результате инцидента никто из 165 пассажиров не пострадал.

НТВ

"Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. На время ожидания им предоставлены все положенные услуги", — сказал представитель "Уральских авиалиний".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что российские военные самолеты, которые Россия перебросила в Венесуэлу, не несут никакой опасности и напоминают музейные экспонаты.

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