"Удалось!" Россия похвасталась прорывом в войне против Украины

В России заявили, что им удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Об этом говорится в итогах 2019 года, которые опубликовало Министерство иностранных дел РФ.

При этом российский МИД упомянул, что Россия продолжает выдавать российские паспорта на временно оккупированных территориях Донбасса.

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"Удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "нормандском формате" (Париж, декабрь). Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Армия России Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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