"Не поддается контролю": в России озвучили опасность Крымского моста

В России признали, что прочность Крымского моста зависит от целого ряда факторов, которые не поддаются контролю.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. "Там все природа будет контролировать", – сказал он.

Отвечая на вопрос, могут ли беспрецедентные меры безопасности, которые применяются в ходе строительства моста, помочь предотвратить его обрушение, он заметил: "Я не знаю, я не господь бог. Но там будет действовать целый ряд факторов. Геологическое строение, насколько часто будут "стрелять" грязевые вулканы, какой будет сейсмическая активность в этом регионе, насколько мощными будут ураганные ветра, как пойдет просадка, насколько она будет равномерной и так далее".

"Все эти факторы вместе могут войти в резонанс, и мост уйдет, куда ему и надо уходить", – сказал ученый.

На Крымский мост влияют факторы, не подлежащие контролю Феостория

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Медовар заявил о том, что открытие железнодорожного движения по Крымскому (Керченскому) мосту представляет собой реальную угрозу для этого сооружения. Он также рассказал о непоправимом экологическом ущербе, который мост наносит Керченскому проливу и Азовскому морю.

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