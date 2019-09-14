Главная Новости
14 сентября • обновлено в 13:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Не поддается контролю": в России озвучили опасность Крымского моста

Читать материал на украинском

В России признали, что прочность Крымского моста зависит от целого ряда факторов, которые не поддаются контролю.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. "Там все природа будет контролировать", – сказал он.

Отвечая на вопрос, могут ли беспрецедентные меры безопасности, которые применяются в ходе строительства моста, помочь предотвратить его обрушение, он заметил: "Я не знаю, я не господь бог. Но там будет действовать целый ряд факторов. Геологическое строение, насколько часто будут "стрелять" грязевые вулканы, какой будет сейсмическая активность в этом регионе, насколько мощными будут ураганные ветра, как пойдет просадка, насколько она будет равномерной и так далее".

Новости
Оккупанты запустили новый этап строительства на Крымском мосту: появилось видео

"Все эти факторы вместе могут войти в резонанс, и мост уйдет, куда ему и надо уходить", – сказал ученый.

На Крымский мост влияют факторы, не подлежащие контролю

На Крымский мост влияют факторы, не подлежащие контролю

Феостория

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Медовар заявил о том, что открытие железнодорожного движения по Крымскому (Керченскому) мосту представляет собой реальную угрозу для этого сооружения. Он также рассказал о непоправимом экологическом ущербе, который мост наносит Керченскому проливу и Азовскому морю.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Медовар
Место
Украина
Теги
Крымский мост Новости России
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
6
25
Смешно
4
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Я уже думал, что-то случилось с Мидаварам, ан нет, фантазирует! ))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Там все природа будет контролировать" Короче, дядя решил сослаться на непредсказуемость природы, чтоб обосновать свой обсёр с предыдущим прогнозом по поводу устойчивости моста! Не развалился мост-подлец. А вообще, свидомые, вам не надоело надра...ивать на тему Керченского моста? Поди уже ладошки подстерли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Давно не было... Х*хлы, вам самим не смешно?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel