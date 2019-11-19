Убил и закопал: в России жестоко расправились с девушкой. Фото

В России сотрудника колонии задержали по подозрению в убийстве своей любовницы.

Об этом сообщает пресс-служба Красноярского управления Следкома РФ. Задержанным оказался 31-летний начальник кинологического отдела колонии строгого режима №7 Никита Ж. Его жертвой стала 29-летняя Галина Миниенко.

Следствие установило, что 15 ноября 2019 года в вечернее время девушка уехала на своем личном автомобиле "Хендай Солярис" в поселок Арейское, после чего о ее местонахождении ничего не известно.

18 ноября подозреваемого задержали, и он признался, что совершил убийство. Он показал, где бросил автомобиль, а также сообщил место, где закопал труп.

Предварительно установлено, что 15 ноября в вечернее время потерпевшая приехала в село Арейское, чтобы выяснить отношения с мужчиной. После чего они вместе поехали в Красноярск.

Никита Журавлев

"По пути следования в районе одной из заброшенных воинских частей в ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений, мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором. На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра", – отмечено в сообщении.

Telegram-канал "Борус" уточняет, что подозреваемого зовут Никита Журавлев.

Жители Арейского рассказали, что Никита спокойный, уравновешенный и "совсем неконфликтный человек", пишет "КП". Погибшая Галина работала бьюти-массажисткой.

Галина Миниенко КП

Галина Миниенко КП

СМИ пишут, что девушка влюбилась в Никиту, когда ей было 18 лет. Пару лет назад он ответил ей взаимностью, они стали встречаться. Летом пара рассталась, и Никита успел жениться на другой женщине. Затем он возобновил отношения с Галиной, которая стала его любовницей. Она требовала, чтобы Никита рассказал жене об их отношениях.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Архангельске (Россия) мужчина убил и съел троих своих товарищей.

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