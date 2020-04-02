Политолог Алексей Голобуцкий заподозрил ухудшение здоровья главы России Владимира Путина.
В своем Telegram-канале он обратил внимание на экстренное обращение главы Кремля к россиянам в связи со вспышкой COVID-19.
"У Путина перестала работать правая рука? Путин сегодня записал обращение к россиянам по поводу коронавируса. Как-то он похудел, осунулся и потемнел. И практически совсем не шевелит правой рукой: как положил в начале довольно долгого обращения на стол перед собой, так она там и лежала, жестикулировал только левой рукой. С кремлевским диктатором что-то случилось?" – задался вопросом он.
У Путина заподозрили проблемы со здоровьем
У Путина заподозрили проблемы со здоровьем
У Путина заподозрили проблемы со здоровьем
У Путина заподозрили проблемы со здоровьем
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 марта в администрации президента России Владимира Путина обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако позже заверил: больной не контактировал лично с главой государства.
Также выяснилось, что две недели назад Песков побывал на дне рождения сестры российского продюсера Игоря Крутого – Аллы Крутой. Среди гостей был певец Лев Лещенко, у которого на днях подтвердился Covid-19.
1 апреля стало известно, что Путин решил перейти на дистанционный режим работы после того, как у главы опорной коронавирусной больницы страны Дениса Проценко после встречи с ним обнаружили коронавирус.
Как рассказали OBOZREVATEL российские политологи, Путин на данный момент в безопасности, не исключено, что его накачали профилактическими препаратами.
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