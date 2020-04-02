Политолог Алексей Голобуцкий заподозрил ухудшение здоровья главы России Владимира Путина.

В своем Telegram-канале он обратил внимание на экстренное обращение главы Кремля к россиянам в связи со вспышкой COVID-19.

"У Путина перестала работать правая рука? Путин сегодня записал обращение к россиянам по поводу коронавируса. Как-то он похудел, осунулся и потемнел. И практически совсем не шевелит правой рукой: как положил в начале довольно долгого обращения на стол перед собой, так она там и лежала, жестикулировал только левой рукой. С кремлевским диктатором что-то случилось?" – задался вопросом он.

У Путина заподозрили проблемы со здоровьем

У Путина заподозрили проблемы со здоровьем

У Путина заподозрили проблемы со здоровьем

У Путина заподозрили проблемы со здоровьем

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