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"У них нормальная Украина!" Россияне взорвались из-за интервью Зеленского

1.5т Читать материал на украинском

Российские интернет-пользователи взорвались из-за нового интервью президента Украины Владимира Зеленского актеру Станиславу Боклану по поводу 100 дней пребывания на должности.

Это произошло после того, как российский журналист Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Twitter пост с фрагментом данного интервью. В нем Зеленский говорит о сотрудничестве с США.

"Мы не будем стоять с протянутой рукой перед США, мы предлагаем: инвестируйте, нам нужны дешевые деньги. Ехать и сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" – нет. Мы нормальная страна, у нас просто идет война", – процитировал президента Украины Смирнов.

Некоторые российские юзеры оставили положительные комментарии:

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Зеленский также высказался о войне с РФ на Донбассе, что не понравилось россиянам.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский анонсировал в ближайшее время громкие расследования относительно коррупционеров.

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Персоны
Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Россия
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