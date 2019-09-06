У бывшей жены Путина нашли "половину" виллы во Франции: опубликованы фото

Во Франции Артур Очеретный, которого считают мужем Людмилы Путиной, разделил право собственности на виллу с подругой бывшей жены президента РФ Дюльбэр Рогачевой.

Шикарный особняк находится рядом с курортным Биаррицем , пишут "Открытые медиа".

Очеретный и Дюльбэр в документах французского корпоративного реестра указаны собственниками компании Villa Artdeco (SC), которая владеет и управляет виллой на побережье Франции. Очеретный значится еще и управляющим компанией. Людмила Путина (или Очеретная) в документах не упоминается.

СМИ сообщали, что данную виллу Souzanna в 2013 году за 5,3 млн евро Очеретный купил для Людмилы Путиной. Особняк находится в 300 метрах от пляжа. Дом площадью в 450 кв. м окружает парк площадью 5 тысяч кв. м. В доме восемь спален и четыре ванные комнаты.

Ранее журнал Time писал, что Людмила Путина часто приезжала в Биарриц до и после развода с Владимиром Путиным. В 2019 году власти Биаррица подтвердили, что у родственников Путина есть недвижимость в регионе.

Вилла Путиной

Также журналисты выяснили, что Дюльбэр Рогачева возглавляла патронируемый Путиной "Центр развития межличностных коммуникаций" до того, как его директором стал Очеретный.

Московская компания "Интерлин", учрежденная и возглавляемая Дюльбэр Рогачевой, вместе с ЦРМК в 2017 году занималась девелоперскими проектами в Калининград. Предположительно, Дюльбэр Рогачева является вдовой бывшего посла России в Китае, сенатора Игоря Рогачева.

Известно, что в сентябрю 2019 года Рогачева перестала быть владельцем и гендиректором "Интерлина". Сейчас она значится директором Автономной Некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "ЦРМК-Образовательные Программы", дочки ЦРМК. Эту должность Дюльбэр Рогачева занимает с февраля 2018 года.

Среди учредителей ЦРМК – люди из окружения Владимира и Людмилы Путиной. Например, Татьяна Шестакова, супруга видного общественного деятеля Василия Шестакова, в юности занимавшегося дзюдо и самбо вместе с президентом РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила, которая вышла замуж за Артура Очеретного, значительно улучшила свои имущественные доходы.

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