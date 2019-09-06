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8 сентября • обновлено в 11:38
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У бывшей жены Путина нашли "половину" виллы во Франции: опубликованы фото

16.8т Читать материал на украинском

Во Франции Артур Очеретный, которого считают мужем Людмилы Путиной, разделил право собственности на виллу с подругой бывшей жены президента РФ Дюльбэр Рогачевой.

Шикарный особняк находится рядом с курортным Биаррицем , пишут "Открытые медиа".

Очеретный и Дюльбэр в документах французского корпоративного реестра указаны собственниками компании Villa Artdeco (SC), которая владеет и управляет виллой на побережье Франции. Очеретный значится еще и управляющим компанией. Людмила Путина (или Очеретная) в документах не упоминается.

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СМИ сообщали, что данную виллу Souzanna в 2013 году за 5,3 млн евро Очеретный купил для Людмилы Путиной. Особняк находится в 300 метрах от пляжа. Дом площадью в 450 кв. м окружает парк площадью 5 тысяч кв. м. В доме восемь спален и четыре ванные комнаты.

Ранее журнал Time писал, что Людмила Путина часто приезжала в Биарриц до и после развода с Владимиром Путиным. В 2019 году власти Биаррица подтвердили, что у родственников Путина есть недвижимость в регионе.

Вилла Путиной

Вилла Путиной

Также журналисты выяснили, что Дюльбэр Рогачева возглавляла патронируемый Путиной "Центр развития межличностных коммуникаций" до того, как его директором стал Очеретный.

Московская компания "Интерлин", учрежденная и возглавляемая Дюльбэр Рогачевой, вместе с ЦРМК в 2017 году занималась девелоперскими проектами в Калининград. Предположительно, Дюльбэр Рогачева является вдовой бывшего посла России в Китае, сенатора Игоря Рогачева.

Известно, что в сентябрю 2019 года Рогачева перестала быть владельцем и гендиректором "Интерлина". Сейчас она значится директором Автономной Некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "ЦРМК-Образовательные Программы", дочки ЦРМК. Эту должность Дюльбэр Рогачева занимает с февраля 2018 года.

Среди учредителей ЦРМК – люди из окружения Владимира и Людмилы Путиной. Например, Татьяна Шестакова, супруга видного общественного деятеля Василия Шестакова, в юности занимавшегося дзюдо и самбо вместе с президентом РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила, которая вышла замуж за Артура Очеретного, значительно улучшила свои имущественные доходы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Людмила Путина Владимир Путин
Место
Франция
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
И всё поди на честно заработанные ? И эти люди будут нас учить демократии ? Да вы сами в де-ме живёте и нас туда тащите, Донбасс уже вкусил "русского мира" !
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После 18-ти лет правления, Путин, находясь во Владивостоке, неожиданно узнал, что миллионы россиян живут в бараках и тут же приказал переселить их в казармы.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тупее помойки, чем сайт обозреватель, я никогда не видела. Вот клянусь, даже на латышский сайтах вы не найдёте ничего подобного. Думаю, ни в одной стране мира не напишут такой лабуды, как на Украине. Украинцы! Вам хоть стыдно?
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Казбеков Зубег, типично русский, не тебе нас учить где сидеть ! Кстати, жепе - это что значит ?
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Кристина Стефанова, им стыдно? Да у них в крови,сидеть на жепе и злобно шипя, завидовать завидовать и завидовать.
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