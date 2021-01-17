У берегов Турции затонул сухогруз из РФ: десятки людей оказались за бортом. Видео

Сухогруз "Арвин" под флагом России 17 января затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. Власти Турции приступили к спасению 15 моряков на судне.

Данных о пострадавших нет. Об этом сообщило агентство "Анадолу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках", – заявил губернатор провинции Синан Гюнер.

По его словам, информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. При этом из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция была затруднена. Спасатели с трудом могли направиться в зону бедствия из-за сильного ветра и волн они не могут подойти близко.

Позже в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) подчеркнули, что человеческих жертв в результате кораблекрушения не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области РФ затонуло рыболовецкое судно "Онега". Спасти удалось только двоих из 19 рыбаков на борту.