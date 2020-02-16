"Ты мошну свою побрей!" Шнуров жестко ответил протоиерею РПЦ на "проституток"

Российский певец Сергей Шнуров высмеял заявление протоиерея РПЦ Смирнова, который назвал гражданских жен "бесплатными проститутками". Словам священника он посвятил язвительный стих.

Соответствующий пост Шнуров выложил на своей странице в Instagram. Публикуем текст на языке оригинала:

"Ты мошну свою побрей,

Может раз хоть в веки кои.

Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит.

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Что всё было, нежно, гладко

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!

Е**ул бы ты лучше водки,

Чем п**деть, протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей.

Жён бесплатных не бывает,

Это не е**ть детей".

Пользователи в комментариях под постом поддержали Шнурова, выразив одобрение его словам.

"Серёга краССава так их...", " РПЦ - те же фашисты. По крайней мере, "геббельсов" хоть отбавляй!!!", "Сергей Владимирович, как же в точку все", написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый скандал с РПЦ за последнее время. Так, протоиерей Смирнов выступил в защиту освящения ядерного оружия, заявив, что эти ракеты – единственное спасение РФ. А патриарх Кирилл предложил внести Бога в новую российскую Конституцию.

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