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16 февраля • обновлено в 17:25
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"Ты мошну свою побрей!" Шнуров жестко ответил протоиерею РПЦ на "проституток"

2.3т
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Российский певец Сергей Шнуров высмеял заявление протоиерея РПЦ Смирнова, который назвал гражданских жен "бесплатными проститутками". Словам священника он посвятил язвительный стих.

Соответствующий пост Шнуров выложил на своей странице в Instagram. Публикуем текст на языке оригинала:

"Ты мошну свою побрей,

Может раз хоть в веки кои.

Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит.

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Что всё было, нежно, гладко

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!

Е**ул бы ты лучше водки,

Чем п**деть, протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей.

Жён бесплатных не бывает,

Это не е**ть детей".

Ты мошну свою побрей, Может раз хоть в веки кои. Знал бы ты, протоиерей, Сколько содержание стоит. Двух прекрасных женских ножек. Ну, а пилинги, укладка? Каждый день уход за кожей, Что всё было, нежно, гладко Плюс: подарки, цацки, шмотки И отели у морей! Ебнул бы ты лучше водки, Чем пиздеть, протоиерей. Знайте, тот кто прибывает В доброте, не без затей. Жён бесплатных не бывает, Это не ебать детей.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Пользователи в комментариях под постом поддержали Шнурова, выразив одобрение его словам.

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"Серёга краССава так их...", " РПЦ - те же фашисты. По крайней мере, "геббельсов" хоть отбавляй!!!", "Сергей Владимирович, как же в точку все", написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый скандал с РПЦ за последнее время. Так, протоиерей Смирнов выступил в защиту освящения ядерного оружия, заявив, что эти ракеты – единственное спасение РФ. А патриарх Кирилл предложил внести Бога в новую российскую Конституцию.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
Тег
РПЦ
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