Тушат вертолеты: в Москве вспыхнул масштабный пожар. Видео

В Москве вспыхнул масштабный пожар на складе со скотчем в районе пристани Кунцево.

Как передают местные ресурсы, ЧП произошло 20 октября около 4 утра по адресу: улица Молодогвардейская, 61.

Пожару был присвоен повышенный третий ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля склада.

На месте работают порядка 80 человек личного состава управления и около 20 единиц техники, в том числе вертолеты.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нижегородской области России вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне. Тогда огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров, горели 500 тонн масла.

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