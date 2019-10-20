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20 октября • обновлено в 10:51
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Тушат вертолеты: в Москве вспыхнул масштабный пожар. Видео

3.6т Читать материал на украинском

В Москве вспыхнул масштабный пожар на складе со скотчем в районе пристани Кунцево.

Как передают местные ресурсы, ЧП произошло 20 октября около 4 утра по адресу: улица Молодогвардейская, 61.

Пожару был присвоен повышенный третий ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля склада.

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На месте работают порядка 80 человек личного состава управления и около 20 единиц техники, в том числе вертолеты.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нижегородской области России вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне. Тогда огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров, горели 500 тонн масла.

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Место
Россия Москва
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вся суть украинства - хочу в НАТО и жить богато. Ради этой великой цели готов всех предать и все забыть! Фубля, манкурты вонючие, презираю вас всей душой
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупое быдлo с расеи ниже уже ноет про пожар в самом сердце паРРаши! Да щоб там подохло побольше этих тварей рюских! Также сволочам не жалко скотч!))) Ибо это тупое быдлo знает это слово исключительно как обозначение липкой ленты. А если это горит хороший виски, идиоты? Куда вам такое знать, быдлoта!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, ну да, тебе, алкашу тyпoмy, не понять, как это может быть пофиг, если горит "хороший виски". Бугага, слюни утри, лохозавр!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Улица Молодогвардейская в Москве. А в Kyeве улица бaндepы и проспект шухевича. Вы про своих Молодогвардейцев ещё хоть помните?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, да-да, ничего этого не было! И в Великой Отечественной победили немцы! Таблетку забыл принять, лошара? Обострение у тебя?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, ты, шлюха безмозглая - шо ты можешь "помнить"? Не было никаких "молодогвардейцев"!!! Не было, тупая ты самка кацaпа! Это выдумка автора провести! Полностью выдуманные персонажи. И это реальные факты. Так же как не было никаких 28 панфиловцев. И ещё сотен тех идиотских примеров, которые наштамповала пропаганда. Так шо ты там тявкала,сyка?
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