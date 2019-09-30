"Тупое писклявое чмо": в России публично унизили Путина. Фотофакт

В Санкт-Петербурге (Россия) вандал оставил на ограде Михайловского дворца, в котором располагается Русский музей, оскорбительные надписи о президента Владимире Путине и ФСБ.
Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь под ником Двуглавый Кургинян (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Народная слава преследует Путина даже на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге", – прокомментировал он.
Так, на ограде белой краской написали "Путин – тупое писклявое чмо" и "ФСБ тупые шавки на под..."
В России публично унизили Путина
Twitter Двуглавого Кургиняна
В России публично унизили Путина
Twitter Двуглавого Кургиняна
Как уточняет "Русский монитор", на "место преступления" примчалась полиция, которая завела уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм), но вероятнее всего, что в итоге уголовное дело переквалифицируют на ст. 319 УК РФ (оскорбление власти).
Вскоре автора арестовали. Им оказался 42-летний местный житель Игорь Соколов, который отказался объяснять мотивы своего поступка.
В Петербурге оставили оскорбительную надпись о Путине
Фонтанка
Примечательно, что росСМИ опубликовали фото надписей только в отредактированном виде, опасаясь санкций. В соцсетях же фото показали без ретуши.
В России публично унизили Путина
russian.rt.com
Слава народная преследует Путина даже на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге... pic.twitter.com/f4OJSa0xjx— Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) September 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее охранник Росгвардии избил промоутера, раздававшего листовки, нецензурно высказавшись о полицейских и президенте Владимире Путине.
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