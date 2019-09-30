"Тупое писклявое чмо": в России публично унизили Путина. Фотофакт

В Санкт-Петербурге (Россия) вандал оставил на ограде Михайловского дворца, в котором располагается Русский музей, оскорбительные надписи о президента Владимире Путине и ФСБ.

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь под ником Двуглавый Кургинян (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Народная слава преследует Путина даже на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге", – прокомментировал он.

Так, на ограде белой краской написали "Путин – тупое писклявое чмо" и "ФСБ тупые шавки на под..."

В России публично унизили Путина Twitter Двуглавого Кургиняна

В России публично унизили Путина Twitter Двуглавого Кургиняна

Как уточняет "Русский монитор", на "место преступления" примчалась полиция, которая завела уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм), но вероятнее всего, что в итоге уголовное дело переквалифицируют на ст. 319 УК РФ (оскорбление власти).

Вскоре автора арестовали. Им оказался 42-летний местный житель Игорь Соколов, который отказался объяснять мотивы своего поступка.

В Петербурге оставили оскорбительную надпись о Путине Фонтанка

Примечательно, что росСМИ опубликовали фото надписей только в отредактированном виде, опасаясь санкций. В соцсетях же фото показали без ретуши.

В России публично унизили Путина russian.rt.com

Слава народная преследует Путина даже на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге... pic.twitter.com/f4OJSa0xjx — Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) September 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее охранник Росгвардии избил промоутера, раздававшего листовки, нецензурно высказавшись о полицейских и президенте Владимире Путине.

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