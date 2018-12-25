Цена нефти Brent упала ниже 52 долларов впервые за год

Бытует мнение, что цена нефти падает благодаря Трампу, который якобы лично обрушил ее для усиления давления на Путина. Не стоит переоценивать возможности Трампа, равно как и приписывать Путину способность влиять на Трампа (это предположение еще более нелепо). В современном мире нет централизованного способа управлять чем бы то ни было, тем более таким сложным процессом, как ценообразование на рынке энергоресурсов. Нынешний "глобализм" – это, в первую очередь, сетевая (а не централизованная) структура социума, политической системы, экономики. Этим нынешняя эпоха отличается от предыдущих. В сфере нефтедобычи это, конечно же, огромная сеть частных нефтедобытчиков-сланцевиков в США. Им плевать на геополитику. Они зарабатывают деньги. Стремительно развивающиеся технологии снижают себестоимость сланцевой добычи. Россию побеждает не Обама, Трамп и Меркель. Ее побеждает научно-техническое развитие.

Мы живем во времена, когда державы уходят с карты мира не в результате войн, а в результате научно-технического прогресса. Он лишает Москву, Эр-Рияд и все прочие нефтекратии возможности "договориться". Методика "договорняка", на который привыкли рассчитывать Путин и Салман, давно не работает. Если они не поймут этого в ближайшее время, их страны ждут крупнейшие за последние десятилетия потрясения. Им придется перестраивать свои политические системы. В их нынешнем виде Россия и Саудовская Аравия попросту не способны создать условия даже для главного источника их существования – нефти.

Пример Венесуэлы с ее глубоким экономическим кризисом показателен: в стране со столь крупными запасами нефти падает добыча. То же самое ждет и Россию: по оценкам экспертов, к 2035 году из-за деградации технологической базы и исчерпания извлекаемых запасов она лишится возможности экспортировать нефть, а падать добыча будет уже к началу следующего десятилетия. Падение в России будет компенсировано бурным ростом в тех же США.

Рынок – который, опять же, имеет чисто сетевую природу – прекрасно предвидит все эти явления: весь полуторагодовой рост цены Brent был нивелирован за три месяца стремительным падением, похожим на обвал 2014 года. Для Кремля это должно было бы стать очевидным сигналом тревоги высшего уровня, но профессиональная деградация политического руководства привела к отказу у системы даже такого базового инструмента, как инстинкт самосохранения: при некрозе отмирающие нервы перестают сигнализировать о боли и надвигающейся гибели всего организма.

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