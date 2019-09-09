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10 сентября • обновлено в 06:39
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"Свои прикрывают": Бабченко прокомментировал слухи о "смерти" ГРУшников

10.4т Читать материал на украинском

Неподтвержденная информация о том, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России Евгений Ерофеев и Александр Александров мертвы, вызывает сомнения.

"Такие закрытые системы как ГРУ, ФСБ или что-то еще, не убивают своих людей". Такое мнение OBOZREVATEL высказал журналист Аркадий Бабченко.

Комментируя информацию журналиста Андрея Цаплиенко из собственных источников о том, что якобы Ерофеев и Александров убиты, Бабченко заметил: "Я не знаю, что за источники у Цаплиенко на той стороне линии фронта. Это не информация и не факт, это только домыслы и слухи".

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"Если комментировать слухи, то мне не верится, что такие закрытые системы как ГРУ, ФСБ или что-то еще убивают своих людей. Наоборот, это нелогично. В таких замкнутых структурах свои своих прикрывают и вытаскивают. Поэтому я не верю, что что-то случилось с Ерофеевым и Александровым", – заявил он.

Евгений Ерофеев и Александр Александров во время заседания суда

Евгений Ерофеев и Александр Александров во время заседания суда

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Журналист также спрогнозировал судьбу террориста "ДНР" Владимира Цемаха, который оказался в России в рамках обмена пленными. "Я думаю, что Цемаха ждет медаль и место в Государственной думе России рядом с Луговым. Он будет жить где-нибудь в Ростове, и ничего особого с ним не будет".

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Как писал OBOZREVATEL, журналист Андрей Цаплиенко заявил: "Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Обмен пленными
Персоны
Аркадий Бабченко Владимир Цемах Евгений Ерофеев Александр Александров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Бабченко... Что-то знакомая фамилия...Это не тот ли олень, что свиной крови любит валяться?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Чистяков Шурик, при чем тут кровь пукистанских холопов? Или ты в том смысле что плюгавый фюрер пукистана их за людей не считает?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Покойник помнит Россию, здесь нельзя просто так безнаказанно убивать людей, как в Скакуасия.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дудко Олег, ты видать вчера с березы рухнул,путен карьеру начал с мочилова и уже 20 лет этим занимается при вашей поддержке.
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