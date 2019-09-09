"Свои прикрывают": Бабченко прокомментировал слухи о "смерти" ГРУшников

Неподтвержденная информация о том, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России Евгений Ерофеев и Александр Александров мертвы, вызывает сомнения.

"Такие закрытые системы как ГРУ, ФСБ или что-то еще, не убивают своих людей". Такое мнение OBOZREVATEL высказал журналист Аркадий Бабченко.

Комментируя информацию журналиста Андрея Цаплиенко из собственных источников о том, что якобы Ерофеев и Александров убиты, Бабченко заметил: "Я не знаю, что за источники у Цаплиенко на той стороне линии фронта. Это не информация и не факт, это только домыслы и слухи".

"Если комментировать слухи, то мне не верится, что такие закрытые системы как ГРУ, ФСБ или что-то еще убивают своих людей. Наоборот, это нелогично. В таких замкнутых структурах свои своих прикрывают и вытаскивают. Поэтому я не верю, что что-то случилось с Ерофеевым и Александровым", – заявил он.

Евгений Ерофеев и Александр Александров во время заседания суда Медиазона

Журналист также спрогнозировал судьбу террориста "ДНР" Владимира Цемаха, который оказался в России в рамках обмена пленными. "Я думаю, что Цемаха ждет медаль и место в Государственной думе России рядом с Луговым. Он будет жить где-нибудь в Ростове, и ничего особого с ним не будет".

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Как писал OBOZREVATEL, журналист Андрей Цаплиенко заявил: "Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь".

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