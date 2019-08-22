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"Целебный эффект": в России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

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В Саратовской области (Россия) мужчина продавал "ту самую кукурузу", которая якобы выросла на поле, где ранее совершил жесткую аварийную посадку самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии".

Как написало издание "Регион 64", мужчина торговал ею возле магазина "Данила", расположенного в элитном поселке Родные просторы, в районе Усть-Курдюма (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Он предлагал приобрести початки по стоимости 500 рублей (около 190 грн) за килограмм.

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

Покупателям, которые приобретали такой дорогой продукт, горожанин говорил, что эта кукуруза обладает "целебным эффектом".

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

Регион 64

Он предлагал приобрести початки по стоимости 500 рублей (около 190 грн) за килограмм

Он предлагал приобрести початки по стоимости 500 рублей (около 190 грн) за килограмм

Регион 64

Горожанин говорил, что эта кукуруза обладает "целебным эффектом"

Горожанин говорил, что эта кукуруза обладает "целебным эффектом"

Регион 64

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

Регион 64

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). Пострадали десятки людей, в том числе и дети.

  • Всплыло трогательное видео с пассажирами А321 в Подмосковье. Они поблагодарили пилотов за спасенные жизни. Позже один из пассажиров рассказал детали инцидента.

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Тема
Аварийная посадка самолета под Москвой
Место
Россия Саратов
Тег
самолет
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
На кукурузе ,интересно, были кишки намотаны.
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Свинорусов Убийца
Свинорусов Убийца
не удивительно, что говорить если лишнехромосомые с помоек за просрочку бьются
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