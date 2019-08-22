"Целебный эффект": в России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

В Саратовской области (Россия) мужчина продавал "ту самую кукурузу", которая якобы выросла на поле, где ранее совершил жесткую аварийную посадку самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии".
Как написало издание "Регион 64", мужчина торговал ею возле магазина "Данила", расположенного в элитном поселке Родные просторы, в районе Усть-Курдюма (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Он предлагал приобрести початки по стоимости 500 рублей (около 190 грн) за килограмм.
В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета
Покупателям, которые приобретали такой дорогой продукт, горожанин говорил, что эта кукуруза обладает "целебным эффектом".
В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета
Регион 64
Он предлагал приобрести початки по стоимости 500 рублей (около 190 грн) за килограмм
Регион 64
Горожанин говорил, что эта кукуруза обладает "целебным эффектом"
Регион 64
В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета
Регион 64
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). Пострадали десятки людей, в том числе и дети.
Всплыло трогательное видео с пассажирами А321 в Подмосковье. Они поблагодарили пилотов за спасенные жизни. Позже один из пассажиров рассказал детали инцидента.
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