"Целебный эффект": в России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

В Саратовской области (Россия) мужчина продавал "ту самую кукурузу", которая якобы выросла на поле, где ранее совершил жесткую аварийную посадку самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии".

Как написало издание "Регион 64", мужчина торговал ею возле магазина "Данила", расположенного в элитном поселке Родные просторы, в районе Усть-Курдюма (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Он предлагал приобрести початки по стоимости 500 рублей (около 190 грн) за килограмм.

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета

Покупателям, которые приобретали такой дорогой продукт, горожанин говорил, что эта кукуруза обладает "целебным эффектом".

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета Регион 64

Он предлагал приобрести початки по стоимости 500 рублей (около 190 грн) за килограмм Регион 64

Горожанин говорил, что эта кукуруза обладает "целебным эффектом" Регион 64

В России мужчина продавал кукурузу с места крушения самолета Регион 64

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). Пострадали десятки людей, в том числе и дети.

Всплыло трогательное видео с пассажирами А321 в Подмосковье. Они поблагодарили пилотов за спасенные жизни. Позже один из пассажиров рассказал детали инцидента.

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