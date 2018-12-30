Очень смешалось все наверху. И опростилось.
Красная площадь. Вечер. В Мавзолее – Ильич. В красной стене и рядом с ней – кладбище. Звезды на башне. Куранты. Брусчатка. Место военных парадов. В том числе и 7 ноября 1941 года. Здесь бросали знамена побежденной страны. Лобное место. Минин и Пожарский. Собор.
И здесь же – залитый каток, на котором сегодня "царь" Путин на фоне символов российского и советского государства, гоняет в хоккейном матче по льду резинку вместе с министром Шойгу и хоккеистами прошлого – Касатоновым, Фетисовым, Буре.
И, как всегда, забивает. Почему подданным не забить?
И почему не погонять?
Тяжело поработал в уходящем 2018-м. Повысил пенсионный возраст, налоги, обновился на "выборах", поскрипалил у бриттов.
Теперь можно отдохнуть. Здравствуй, Год свиньи!
Но, все-таки, это не по-царски. Гонять резинку на коньках. Царские забавы других – соколиная охота, катание на тройках с бубенцами, шуба с царского плеча верным холопам. Что-нибудь из этого набора.
Настоящие цари по льду резину не гоняют. А "наш" гоняет, потому что он "царь ненастоящий". Из хоккейной "ночной лиги". Там у него хорошо получается, потому что ему там поддаются. До тех пор, пока он через красную стенку работает самым главным.
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.