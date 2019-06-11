Тревожный знак для Путина: в России отреагировали на арест известного журналиста

В России тысячи людей готовятся 12 июня выйти на акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, арестованного полицией по обвинению в распространении наркотиков.

Российская оппозиционерка Ольга Курносова в эфире ObozTV объяснила, как дело против журналиста, известного статьями о коррупции и теневом бизнесе чиновников, переполнило чашу терпения россиян.

"Эта история была критической точкой. Понятно, что российская полиция достаточно часто использует, причем еще с советских времен, такие вещи, как подбрасывание улик. Подбрасывает и наркотики, и патроны. Много уголовных дел таким образом были заведены. Почему-то именно сейчас это переполнило какую-то чашу терпения", – рассказала Курносова.

По ее мнению, "очень серьезная усталость от долгого правления сегодняшних кремлевских правителей накопилась в стране".

"Люди выходят каждый день, в большом количестве пикетируют Петровку, 38 – здание московской полиции. Там продолжаются одиночные пикеты. Иначе стоять нельзя, поэтому люди стоят по несколько часов в очереди, чтобы постоять с плакатом. На завтрашнее мероприятие более 8 тысяч зарегистрировались участниками. Не собираются нести плакаты, а собираются нести газеты со статьями Ивана, плюс изготавливают различные футболки с данной тематикой", – сообщила российская оппозиционерка.

Как отметила Курносова, дело Голунова получило очень большой резонанс в РФ.

"В тот день, когда Путин выступал на Петербургском экономическом форуме, по упоминаемости в СМИ Иван Голунов обогнал Владимира Путина. Это очень большой прокол администрации президента. Сейчас ищут крайних, и проще всего найти крайних среди тех, кто его задерживал и это дело лепил. Вполне возможно, что пострадает не только московская полиция, но и министр внутренних дел Колокольцев, который давно не очень плотно сидит на своем месте, поэтому может полететь вверх тормашками", – рассказала она.

На вопрос, может ли дело Голунова вызвать серьезные противостояния в РФ, российский политик ответила: "Я думаю, пока еще нет, но это один из тех "черных лебедей", о которых мы так часто говорим. Истории в Екатеринбурге, история противостояния в Шиесе против мусорной свалки – это те капли, которые могут в один момент собраться вместе и стать настоящим цунами, которое что-то изменит в России".

Иван Голунов kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 7 июня задержали журналиста-расследователя Ивана Голунова. Журналиста обвиняли в "покушении на сбыт наркотиков", полиция опубликовала фото нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире задержанного. Впоследствии выяснилось, что снимки были сделаны в другом месте.

Голунов и его защита настаивают, что запрещенные вещества ему подбросили, и подчеркивают, что Иван никогда не употреблял наркотики. В поддержку журналиста уже выступили его коллеги, гражданские активисты, правозащитные организации, звезды шоу-бизнеса.

Голунов стал известен как журналист благодаря расследованиям злоупотреблений высокопоставленных чиновников мэрии Москвы.

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