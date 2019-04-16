Тотальный контроль над интернетом: в России приняли скандальный закон

Во вторник, 16 апреля, Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о "суверенном интернете".

Данный закон предусматривает обеспечение работы российского сегмента интернета в том случае, если его отключат от общемировой сети. Документ предусматривает создание соответствующей инфраструктуры, передает "Интерфакс".

В пояснительной записке к документу указано, что закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Закон освобождает операторов связи от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией. Это распространяется на случаи, если оператор связи установил в своей сети "технические средства противодействия угрозам". По действующему законодательству России операторы связи должны сами блокировать весь запрещенный контент.

Принятый закон предусматривает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных унитарных предприятий, государственных муниципальных учреждений. Это касается взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами, физическими лицами и организациями.

Интернет

Согласно закону, в случае жалоб абонентов на сбои в сети после установки в ней устройств по предотвращению угроз операторы связи сначала должны будут обратиться в Роскомнадзор. Инициатива предусматривает, что внутренние, изолированные от интернета сети различных организаций не подпадают под действие законопроекта о Рунете.

Закон определяет, что именно Роскомнадзор координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия оценила потери в случае отключения от интернета.

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