Топ-пропагандисты Кремля опозорились из-за митингов в Москве

В России пропагандистский телеканал "Россия 1" выпустил в эфир старый комментарий мэра Москвы Сергея Собянина о разгоне протестов оппозиции.

На ситуацию обратили внимание российские телеграм-каналы. Многие поспешили подать его комментарий как ответ на разгон протестующих 3 августа. Но на деле он оказался записан еще 30 августа.

"Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что участники несанкционированных акций в центре Москвы вынудили сотрудников правоохранительных органов применить силу", - заявили на "России 1".

Помимо того, российское информагентство ТАСС приняло интервью Собянина недельной давности за новое и подало его актуальным. Позже пропагандисты заметили ошибку, но на ситуацию уже обратили внимание в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в столице России Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Силовики начали оттеснять протестующих и задержали сотни россиян. Весь центр города оцепил спецназ и вертолеты.

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