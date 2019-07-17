Толпа закидала камнями: в Мексике восстали против россиянина-нациста и засадили его на 37,5 лет

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 405 тысяч песо (1,3 млн рублей или более полумиллиона гривен) за убийство.

Прокуратура штата Кинтана-Роо сообщила, что по итогам расследования ведомство сочло вину россиянина полностью доказанной, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что Макеев имеет постоянный вид на жительство в Мексике. Он публиковал на своем канале на YouTube ролики, в которых унижал и оскорблял местных жителей, а также использовал нацистскую символику.

Алексей Макеев Лента.ру

Лента.ру

В 2017 году около двухсот жителей города Канкун, где жил россиянин, пришли к его дому и стали требовать его высылки. Макеев вышел им на встречу с ножом. Во время драки Макеев смертельно ранил одного из местных жителей. После этого он попытался скрыться на крыше соседнего дома, а толпа закидывала его камнями. Россиянина доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы.

После этого инцидента тысячи жители Мексики подписали петицию с требованием депортировать Макеева из Мексики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше нашли мертвым россиянина, его 5-летний сын пропал.

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