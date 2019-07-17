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Толпа закидала камнями: в Мексике восстали против россиянина-нациста и засадили его на 37,5 лет

3.1т Читать материал на украинском

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 405 тысяч песо (1,3 млн рублей или более полумиллиона гривен) за убийство.

Прокуратура штата Кинтана-Роо сообщила, что по итогам расследования ведомство сочло вину россиянина полностью доказанной, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что Макеев имеет постоянный вид на жительство в Мексике. Он публиковал на своем канале на YouTube ролики, в которых унижал и оскорблял местных жителей, а также использовал нацистскую символику.

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Алексей Макеев

Алексей Макеев

Лента.ру

Толпа закидала камнями: в Мексике восстали против россиянина-нациста и засадили его на 37,5 лет

Лента.ру

В 2017 году около двухсот жителей города Канкун, где жил россиянин, пришли к его дому и стали требовать его высылки. Макеев вышел им на встречу с ножом. Во время драки Макеев смертельно ранил одного из местных жителей. После этого он попытался скрыться на крыше соседнего дома, а толпа закидывала его камнями. Россиянина доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы.

После этого инцидента тысячи жители Мексики подписали петицию с требованием депортировать Макеева из Мексики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше нашли мертвым россиянина, его 5-летний сын пропал.

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Место
Мексика
Тег
Новости России
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А вна Украине такие люди считаются "патриотами", "войнами света" и "героями АТО". В чем-же дело обос?
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Путин введи вайска в Мексику,российского нацыста в тюрьму посадили,а РОАссия ведь своих нацистов не кидает.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Знатная синьорина для латиносов нарисовалась))) Это тебе не в Задрыщенске с ножом по улицам бегать и унижать униженных соотечественников)))
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