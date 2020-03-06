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6 марта • обновлено в 17:52
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Тиньков признался, что у него обнаружили рак

2.7т
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Российский миллиардер Олег Тиньков объявил, что у него обнаружили острую форму лейкемии и теперь он борется за жизнь.

Как пишет Forbes, сообщение Тинькова о болезни передал его представитель. В нем бизнесмен также рассказал о ходе своего лечения.

"У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь", – отметил Тиньков.

Он также добавил, что не хотел раскрывать подробностей проблем со здоровьем, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса "вызвало некоторые вопросы и спекуляции".

Олег Тиньков

Олег Тиньков

"Эхо Москвы"

"Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку", – написал Тиньков.

С бизнесом, по его словам, "все по плану", им управляет "прекрасная команда", а сам он уже пару лет, как отошел от операционной деятельности.

"Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом", – резюмировал он.

Напомним, что председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков занимает 47 место в списке 200 богатейших бизнесменов России за 2019 год по версии Forbes. Его состояние оценивают в $2 200 миллиона.

Сейчас Тиньков находится в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США (там бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве). По версии Минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в начале февраля рак груди обнаружили у основателя и генерального директора медиахолдинга "Дождь" Натальи Синдеевой.

  • Также онкологическое заболевание нашли у известной украинской телеведущей Аллы Мазур.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Олег Тиньков
Место
Россия
Теги
рак Новости России
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Гоша Злой
Гоша Злой
и деньги не помогли....
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