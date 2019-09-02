"Тихо, но все услышали": Путин выругался на публике

Президент России Владимир Путин назвал бардаком ситуацию в Иркутской области после потопа.

Об этом сообщил Telegram-канал "Выборный", процитировав главу страны. "Уезжая из Тулуна со словами: "Увидите, я все сделаю!" – президент России тихо (однако журналисты услышали) выругался: "Бардак!" – сказано в сообщении.

Портал x-true.info пишет, что российский президент остался недоволен работой местных чиновников по восстановлению региона от паводков.

Так, в регионе нужно отремонтировать сохранившиеся школы и детсады, а также не затягивать с предоставлением жилья пострадавшим.

Владимир Путин DW

Скриншот

Напомним, Иркутская область России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

В результате ЧП погибли минимум пятеро человек (среди них – ребенок). Всего при катастрофе пострадали более 350 человек.

После двух волн паводка в области подтоплены 11 районов, 135 населенных пунктов, свыше 11 тысяч домов. Повреждены 102 социальных объекта, среди которых школы, детские сады, больницы.

Путин в Тулуне Пресс-служба президента РФ

Путин в Тулуне Пресс-служба президента РФ

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область пообщался с жителями пострадавшего от наводнения Тулуна. Пользователи сети раскритиковали его за показуху.

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