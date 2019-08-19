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"Термос взял?" Опубликованы первые кадры с Путиным во Франции

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, прибыл в Марсель (Франция), чтобы встретиться с главой государства Эммануэлем Макроном.

Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Начался визит президента России во Францию", – написал он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот из видео

Пользователи подняли на смех кадры с Путиным. "Зачем прилетел-то?", "С Наполеоном пообщаться", "Где комиссар Жибер?", "Такси-6" снимут с Путиным", "Санкционочки покушать", "Аж вприпрыжку бежит, осточертела ему Россия", "Всегда смотрю внимательно как он спускается или поднимается, думаю силою мысли добьюсь наконец, что этот кусок протухшего мяса шмякнется и разлетится", "Термос взял?" – написали в комментариях.

"Термос взял?" Опубликованы первые кадры с Путиным во Франции
"Термос взял?" Опубликованы первые кадры с Путиным во Франции
"Термос взял?" Опубликованы первые кадры с Путиным во Франции
"Термос взял?" Опубликованы первые кадры с Путиным во Франции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что главная тема переговоров Путина с Макроном – Украина.

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Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Франция
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Юг Руси
Юг Руси
Так Термос на Укроину ещё Патрашенка привёз ... )
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CARGO 100
CARGO 100
"Термос взял?" Взял ... И вертолёт тоже ...
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