"Термос взял?" Опубликованы первые кадры с Путиным во Франции

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, прибыл в Марсель (Франция), чтобы встретиться с главой государства Эммануэлем Макроном.

Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Начался визит президента России во Францию", – написал он.

Владимир Путин Скриншот из видео

Пользователи подняли на смех кадры с Путиным. "Зачем прилетел-то?", "С Наполеоном пообщаться", "Где комиссар Жибер?", "Такси-6" снимут с Путиным", "Санкционочки покушать", "Аж вприпрыжку бежит, осточертела ему Россия", "Всегда смотрю внимательно как он спускается или поднимается, думаю силою мысли добьюсь наконец, что этот кусок протухшего мяса шмякнется и разлетится", "Термос взял?" – написали в комментариях.

Владимир Путин прилетел в Марсель: Начался визит президента России во Францию pic.twitter.com/S4W5MGTMAN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что главная тема переговоров Путина с Макроном – Украина.

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