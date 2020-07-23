Тайна перевала Дятлова: выяснилось, какие загадки остались без ответа после окончания расследования

Уже более полувека исследователи пытаются найти причину гибели девятерых опытных туристов из группы Игоря Дятлова на Северном Урале, однако после завершения расследования, остались вопросы, на которые еще нужно искать ответы.

Как пишет "Комсомольская правда", например, одним из нерешенных вопросов является странные ожоги – до обугливания – на ноге у Кривонищенко (их можно было получить, только стоя в костре). Загадкой также является и то, почему он откусил себе часть пальца перед смертью.

Еще один вопрос без ответа – расколотый череп Рустема Слободина. В месте, где он лежал, нет острых камней, упав на которые можно получить страшное увечье. А пройти даже небольшое расстояние с такой травмой невозможно.

Еще одна загадка перевала Дятлова – сбитые костяшки на кулаках у нескольких туристов, характерные для драки. У Дятлова – порез ладони, словно он схватил лезвие ножа, и след на ноге словно от веревки.

Кроме того, вопросы вызывают переломы ребер, будто ребят кто-то сжал огромными ладонями.

Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году.

Генпрокуратура РФ занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли туристы, привлекли специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Читайте на OBOZREVATEL главные версии таинственной гибели группы Дятлова, а также паранормальные версии смерти туристов.