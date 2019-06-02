Тайна перевала Дятлова: маг озвучил мистическую разгадку

Разгадку тайны гибели людей на перевале Дятлова следует искать в самом месте, в котором произошла эта трагедия.

"Дело в том, что перевал Дятлова – это одно из Мест Силы", - рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Он заявил о том, что события, произошедшие на перевале Дятлова, очень напоминают события, которые происходили в Мертвых горах на озере Топлиц (Австрия) после Второй мировой войны. Мистическая нацистская организация "Аненербе" "осваивала это аномальное место и ставила там эксперименты".

После Второй мировой войны в СМИ появилась информация о том, что якобы в озере Топлиц спрятано золото Третьего Рейха, и туда ринулся поток кладоискателей.

"А дальше началось самое интересное. Люди начали загадочно гибнуть на этом озере. Причем, было не понятно, как это происходит. Находили трупы. Кто-то из этих людей умер от переохлаждения, кто-то от резко развившихся внутренних болезней. Множество людей покончило жизнь самоубийством", - рассказал Игорь Мехеда.

Группа Дятлова, архивное фото cheltv.ru

Когда историю этого места начали исследовать, оказалось, что во времена Римской империи здесь происходило нечто подобное: "целые легионы погибали там по неизвестным причинам".

"Оказалось, что это Место Силы было найдено кельтскими жрецами, и там шла проверка жрецов, там стояли защитные заклинания", - рассказал он. Посещение такого места напоминало "экзамен" на внутреннюю чистоту и зрелость. Тот, кто был чист и силен, успешно проходил его, а тот, кто приходил на Топлиц неподготовленным, впадал в измененное состояние сознания и погибал.

Игорь Мехеда убежден: случаи на озере Топлиц и на перевале Дятлова "абсолютно идентичны".

По его словам, перевал Дятлова представляет собой "Место Силы" и место шаманского "экзамена". "Оно действует точно так же, как озеро Топлиц. Оно выворачивает человека наизнанку и ставит перед "экзаменом". Если человек сильный и внутри совершенный, он оттуда выходит живым. Я знаю людей, которые после 2000 года несколько раз в составе 9 человек специально проходили через перевал Дятлова, и с ними ничего не случилось. Видимо, у группы Дятлова были непроработанные внутренние противоречия, которые на Месте Силы всплыли, и дальше началось то же самое, что и с кладоискателями на озере Топлиц", - предположил он.

Игорь Мехеда склонен полагать, что причиной гибели всех 9 членов группы Дятлова было самоубийство. "Они делали вещи, которые человек в здравом уме делать не может – выбегали голыми на снег, грызли древесину и так далее. Это говорит о том, что они были в измененном состоянии сознания", - сказал он.

Участники группы Дятлова, архивное фото ЕТВ

Как писал OBOZREVATEL, в 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области (Россия) погибла туристическая группа из 9 человек под руководством Игоря Дятлова. До сих пор причина их гибели неизвестна. Озвучивается множество версий. В 2016 году случайно стало известно о признании одного из местных жителей в убийстве. Ранее появилась версия, что туристов на перевале Дятлова мог убить уникальный "цветной торнадо", которое заметили на одном из любительских видео, сделанном на том же месте в 2014 году.

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