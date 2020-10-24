Сын серийного маньяка из Светлограда (Россия) Ивана Панченко, который на протяжении десяти лет заманивал в землянку девочек, где насиловал их и убивал, опроверг слухи о том, что помогал отцу в преступлениях.

Об этом пишет "Комсомольская правда". Отмечается, что пока шло следствие, ни раз звучал тезис, что как минимум двоих девочек к отцу-убийце привел именно его сын – на тот момент ему было 9 лет. В новом документальной фильме о Панченко "Земляной дьявол. Дело светлоградского маньяка" Иван Панченко-младший рассказал свою версию произошедшего.

"Говорят, что я заманивал девочек и приводил к отцу. Нет, такого не было. Я свое детство помню от А до Я. Меня всю жизнь презирали, что у меня отец такой плохой, что я сын педофила. Я переступал этих людей, шел своей дорогой", – рассказал он.

Вместе с тем, Панченко-младший заявил, что отрекаться от отца не собирается.

"Отец всегда будет отец. Я благодарен ему за то, что он меня на это белый свет произвел. То, что он сделал, для меня большая рана. Если бы представилась возможность, я бы встретился с ним, посмотрел в глаза, и спросил, почему и зачем он это сделал", – сказал он.

В фильме о страшных преступлениях педофила рассказывают мать одной из замученных девочек, а также бывший оперуполномоченный ОВД Роман Деньщик, работавший на месте преступления.

"Комната была в красный материал обшита, был топчан, на нем лежал макет обнаженной женщины с разрисованными губами, с грудью. Нашли лаз в подземелье, там обнаружили несовершеннолетнюю с ошейником на шее, привязанную ремнем безопасности от автомобиля к стене. Она была заплаканная, в состоянии шока. Где вторая девочка – она не знала, сказала, что дядя ее отвел ночью. В огороде обнаружили свежевскопанную грядку с посаженными деревьями. Оттуда достали сахарный мешок, в нем была девочка", – рассказали они.

Отметим, серийного убийцу Ивана Панченко осудили в 2008 году. В настоящее время он отбывает пожизненный срок в известной колонии "Полярная сова". С 1998-го по 2008-й годы он заманивал в свою землянку девочек, где насиловал их и убивал. Выжить удалось только одной жертве – 11-летней школьнице Маше. Истерзанную и закованную в ошейник, ее вовремя нашли. А первой Панченко убил младшую сестру собственной жены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Березно Ривненской области 46-летний мужчина пытался напасть на сожительницу и порезал ее 15-летнего сына, который защищал маму. После этого нападавший попытался совершить суицид.