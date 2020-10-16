Причину суицидального поведения путинской России на международной арене можно объяснить не только стремлением Кремля вернуть себе статус сверхдержавы и бывшие геополитические зоны влияния Москвы в разных точках мира.

Путин твердо убежден в том, что западная цивилизация является врагом Российской Федерации, поэтому он затеял с Западом "игру на уничтожение". И готов подставлять Россию под любые бессмысленные жертвы, в попытке достичь своих запланированных целей.

В этом он ни перед чем не остановится. Хотя, когда Путин, время от времени, демонстрируя свою якобы договорной способность, показывает намерения "готовности договариваться", каждый раз на поверку это оказывается лишь попыткой оттянуть время.

Но в объединенной Европы постоянно не хватает мужества и мудрости, чтобы открыть глаза на те проблемы, которые постоянно создает Москва на европейском континенте и в мире в целом.

Однако соглашательское политика в отношении российского диктатора, который превратил Россию в государство-террориста, только подталкивает его на всю новую агрессию.

Поэтому необходимо признать, что в Москве заседает не просто враждебен Западу правительство, россияне является враждебным народом. Нравится это кому-то или нет. И любые попытки, которые нацелены на отделение путинского правительства от русского народа, является неправомочным.

Ментальность россиян такова, что имперскость за века колонизации соседних народов, стала их национальной натурой. Поэтому они поддержали аннексию украинского Крыма и войну России в Донбассе.

Поэтому эффективной политикой сдерживания России является взаимодействие Запада по поддержке соседних с ней стран: Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии. И ускоренный вступление Украины и Грузии в НАТО.

Очень похоже на то, что Российская Федерация уверенно и необратимо идет к своему краху. Путин оказался, благодаря выбору бывшего президента Бориса Ельцина, явно не на своем месте. Подсознательно он это хорошо понимает, поэтому у него такие завышенные и не реалистичны геополитические амбиции, чтобы доказать себе, своему окружению и всему миру свою исключительность.

Можно сказать, что в XXI веке, как и кстати в ХХ, россиянам очень не повезло со своими правителями. Если рассмотреть путинских предшественников, то Николай II в – это амбициозная ничтожество, который бездарно проиграл войну Японии в 1905 году, расстреливал свой народ, ввязался в Первую мировую войну, на которой погубил миллионы человеческих жизней.

Николай II в так предельно ослабил Россию, возникшие предпосылки для незаконного захвата власти в стране террористической группировкой во главе с Ульяновым-Лениным. Ленин, жестокий и бездушный садист, решил гражданскую войну, в которой были уничтожены миллионы человек.

Его преемник Сталин – маниакальный убийца, который должен в гибели десятков миллионов репрессированных и замученных в лагерях, на его совести 40000000 смертей во время Великой Отечественной войны, которую он сам и спровоцировал, желая разделить с Гитлером Европу, а может быть и весь мир .

Никита Хрущев, хотя и развенчал культ личности Сталина, не решился пойти значительно дальше. Он так и не дал людям долгожданной свободы. Но советская коммунистическая номенклатура, опасаясь его непредсказуемости, в результате заговора Брежнева, Косыгина и Подгорного, отстранила его от власти.

Брежнев ввел СССР в длительный период застоя, очень любил награждать сам себя самыми высокими наградами СССР, а в последние годы своего правления уже не был способен контролировать ситуацию в стране.

Михаил Горбачев просто заговорил начатое им перестройку, и единственное, что действительно можно ему поставить в заслугу, то это распад Советского Союза.

Борис Ельцин насколько любил алкогольные напитки, не мог контролировать эту свою тягу к спиртному. Он мало интересовался тем, что же в действительности происходит в России, не забывая при этом наполнять карманы своей "политической семье". Чем воспользовались всевозможные аферисты, которые использовали этот период для открытого обкрадывания России.

И боясь ответственности за все содеянное, Ельцин передал власть над Российской Федерацией Путину, который гарантировал ему и его окружению избежания ответственности.

Путин возглавил стаю кагэбистов, которые стали рвать экономически Россию. Эти воры, мошенники и кровопийцы быстро превратились в долларовых миллиардеров, а их платные пропагандисты по телевизору рассказывали целыми днями россиянам насколько замечательное наступило жизни в их стране.

Путина абсолютно не интересует ни обеспечения роста экономики, ни рост уровня и продолжительности жизни граждан, ни реализация национальных проектов. Его основным "долгом" является обеспечение сохранения кегебистской номенклатуры у власти и создание благоприятных условий для продолжения грабежа Российской Федерации его ближайшим окружением и олигархами, которые напрямую подчинены пожизненном президенту.

В вертикальной путинской системе власти введен неписаный закон, ничего не делать пока не придет приказ сверху.

При этом всем у россиян имеется имперское мышление, которое невозможно искоренить. Хотя современная путинская Российская империя в корне отличается от прежних западных империй. Западные страны возникли из торговых городов и расширились в империи, когда это стало экономически выгодно. Московская государство возникло не из торговых городов, а из тюрем, возникла как административное государство – система вотчин.

И сейчас все то же самое – Москва, и другие крупные российские города не могут существовать без вотчин. Все они москвичи-питерцы понимают, что без вотчины в виде большой страны их городам конец. Никто даже представить себе не может, как будет жить Москва без высасывания денег и ресурсов по всем российских регионов.

Путин является гарантом продолжения такой противоестественной ситуации в Российской Федерации. Но россиянам, хотят они этого или не хотят, после ухода Путина от власти, придется нести ответственность за все то, что было совершено путинским режимом. Ответственность подобную той, которую понес после Второй мировой войны немецкий народ.

Россияне ответственные за аннексию украинского Крыма Путиным и русско-украинской войне в Донбассе. И это будет моральная и экономическая ответственность. Не может быть того, чтобы были безнаказанно убиты десятки тысяч человек. Это не переход улицы в неположенном месте, это международные военные преступления.

Главную ответственность – уголовное – несет, конечно, Путин и его режим. Но и русские, которые выбрали себе такого правителя, а потом снова и снова переизбирали его, также избиратели, несут за свой выбор полную ответственность.

Пока путинская система держится на наличии остатков накопленных ранее ресурсов. Так Российской империи во время царизма, в Советском Союзе и то же будет и с нынешним режимом.

Здесь главное не пропустить тот момент, когда после исчерпания ресурсов система российской власти начнет перекраиваться в жесткий кризисный способ, и воспроизводить себя в новой "оболочке".

Поэтому важно не повторить той стратегической ошибки, в свое время допустил Запад после распада СССР, не помогать России после ее распада не получив четких гарантий того, что она навсегда отказывается от своих имперских амбиций.

Лучшей здесь гарантией может стать отказ Москвы от ядерного оружия. Поскольку именно она стала основным фактором зарождения в Кремле идеи поиграть в восстановленную сверхдержаву.

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