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18 февраля • обновлено в 05:56
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Валерий Соловей
Валерий Соловей
Российский историк Все статьи автора

Судьба неумолима: Путин уйдет с поста президента

1.5т

Историческое или экзистенциальное время Владимира Путина очень ограничено. Он пока не собирается уходить, но судьба неумолима. Он может хотеть что угодно, но у его желаний есть предел, установленный обстоятельствами, которые сильнее его. Сейчас он на них и наткнулся, что заставляет его использовать свое оставшееся время как можно эффективнее.

Поэтому Путин не будет оставаться на свой шестой срок и уйдет. В 2022 году его уже не будет в российской политике и в международной тоже. Я сказал только то, что я сказал. А дальше можете домысливать как хотите, но публично Путин не будет присутствовать в российской политике.

Вариант передачи власти по сценарию Нурсултана Назарбаева маловероятен в силу того, как организована политика в России. Тем более, что Назарбаев передоверил власть родственникам. В России с этим гораздо сложнее, передать власть Путину некому.

У него, конечно, есть люди, которым он доверяет. Один из них – Дмитрий Медведев. Но сможет ли он удержаться? Вряд ли. Это вечная проблема диктатора – оказывается, что довериться некому. Кстати, Путин это очень хорошо знает. Он реалистичен в понимании приближенных к нему людей.

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После ухода Путина ничего страшного, тем более апокалиптического с Россией не произойдет. Какое-то время будет политическая сумятица, но и она не будет носить чрезмерного характера. В общем, внесение поправок в российскую Конституцию – это уже начало политического кризиса. Система госуправления ставится под сомнение. Кризис приобретет открытые формы, интенсивное выражение, ну и что? К гражданской войне это все равно не приведет.

Критически важен вопрос – кто потом окажется у власти в России? Это предсказать невозможно. Если окажется более-менее реалистическое правительство, оно урегулирует отношения с Украиной и с окружающим миром. Не внешняя политика будет для него приоритетом, а решение внутренних задач. Однако в Кремле есть люди, гораздо более опасные, чем Владимир Путин. Не буду никого называть, но очень хорошо знаю, что они гораздо опаснее – и для России, и для Украины, да и для мира тоже. На их фоне Путин выглядит образцом самоограничения. И вообще – он интеллектуальная вершина на фоне тех, кто находится рядом с ним.

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Валерий Соловей Валерий Соловей
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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