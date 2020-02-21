Суд над Гриценко в России: для экс-министра потребовали 9 лет колонии

В Москве (Россия) на суде над бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, прокурор потребовал приговорить украинца к девяти годам колонии общего режима.

Заочный судебный процесс проходит во Втором Западном окружном военном суде российской столицы, передает ТАСС.

"Считаю, что вина подсудимого полностью подтверждается исследованными в суде документами и показаниями свидетелей. Прошу признать виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима", – сообщила сторона обвинения.

Анатолий Гриценко

При этом адвокат Гриценко Дмитрий Динзе заявил, что его клиент полностью невиновен, и просил суд полностью его оправдать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского политика.

При этом Гриценко считает уголовное дело, открытое против него в РФ, "ответкой" на его высказывание в адрес страны-агрессора.

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