Суд над Гриценко в России: для экс-министра потребовали 9 лет колонии

В Москве (Россия) на суде над бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, прокурор потребовал приговорить украинца к девяти годам колонии общего режима.
Заочный судебный процесс проходит во Втором Западном окружном военном суде российской столицы, передает ТАСС.
"Считаю, что вина подсудимого полностью подтверждается исследованными в суде документами и показаниями свидетелей. Прошу признать виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима", – сообщила сторона обвинения.
Анатолий Гриценко
При этом адвокат Гриценко Дмитрий Динзе заявил, что его клиент полностью невиновен, и просил суд полностью его оправдать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского политика.
При этом Гриценко считает уголовное дело, открытое против него в РФ, "ответкой" на его высказывание в адрес страны-агрессора.
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