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21 февраля • обновлено в 10:23
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Суд над Гриценко в России: для экс-министра потребовали 9 лет колонии

1.7т
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В Москве (Россия) на суде над бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, прокурор потребовал приговорить украинца к девяти годам колонии общего режима.

Заочный судебный процесс проходит во Втором Западном окружном военном суде российской столицы, передает ТАСС.

"Считаю, что вина подсудимого полностью подтверждается исследованными в суде документами и показаниями свидетелей. Прошу признать виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима", – сообщила сторона обвинения.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

При этом адвокат Гриценко Дмитрий Динзе заявил, что его клиент полностью невиновен, и просил суд полностью его оправдать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

  • Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского политика.

  • При этом Гриценко считает уголовное дело, открытое против него в РФ, "ответкой" на его высказывание в адрес страны-агрессора.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Анатолий Гриценко Дмитрий Динзе
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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