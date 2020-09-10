Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи.

Поддержка очередного тирана - не новость. Эмоционально нынешнее предательство по отношению к белорусскому народу воспринимается, конечно, острее, чем венесуэльская или даже любая из среднеазиатских историй, но в сущности, та же подлость, и те же человеческие страдания на выходе...

Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне, виноватые или не виноватые прямо в этом зле, несут ответственность за это, конечно. А каким именно образом придет расплата - это уже исторические подробности. В бездонном мешке матушки-Клио много всякой неприятной всячины, и только одного не было ни разу: чтобы такая коллективная мерзость сходила нации с рук...

И когда придет время, матушке будет совершенно по барабану, кто тут симоньян, а кто нет. Матушка, как установка "Град", бьет по площадям... И в отличие от Господа из старой книжки, совершенно не заморачивается тем, чтобы праведники покинули город перед огнем и серой.

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