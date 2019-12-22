Связан с Украиной? Всплыли неожиданные данные о лубянском стрелке

Евгений Манюров, который расстрелял людей под зданием ФСБ в Москве, входил в ячейку "Этнического национального объединения" ("ЭНО"), костяк которого якобы находится в Киеве.

Об этом сообщается в материале "Фонтанки.ру". Журналисты отметили, что в связи со стрельбой оперативники Центра "Э" и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленобласти нанесли визит 40-летнему петербуржцу Дмитрию Боброву, в прошлом известному как "Шульц-88".

"Да, так и было. Меня разбудили часа в два ночи 20 декабря и отвезли на беседу. Я бы отказался, если бы не чрезвычайность того, что произошло. Да и вели они себя вежливо", – подтвердил в телефонном разговоре с "Фонтанкой" Бобров.

Стрельба под ФСБ Комсомольская правда

По данным издания, формально беседа касалась его интервью, опубликованного еще 31 декабря прошлого года в Telegram-канале "БРЕЗГ". Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря. После продолжительного письменного общения Боброва оставили в покое.

"Мне глубоко непонятно, с чем это связано", – рассказал собеседник. Отмечается, что в интервью Боброва спрашивали о возможности появления новых лидеров русского национализма, о его отношении к идеям либертарианства.

"Фонтанка" также сообщила, что уже через пару часов после нападения it-специалисты госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты застреленного Манюрова.

"Они нашли там прямую связь с непонятной им до этого момента украинской организацией "ЭНО" и их мессенджером "БРЕЗГ", – сказано в статье.

Фото убитого террориста Коллаж

Известно, что "БРЕЗГ", то есть рассвет, был создан 2 ноября 2018 года. На следующий день на нем были опубликованы статьи – "Как уничтожают национализм" и "Камрад, прочти!". Там сразу и задается направление: "Мы лидеры нового национал-социалистического движения – этносизма (от греческого слова "этнос" – племя, нация, народ. – ред.), которое объединяет нас идеей этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации".

"По мнению авторов, именно идеи этносизма идут на смену устаревшему национал-социализму. Этнос они ставят выше нации. В данном контексте это восточнославянское единство русских, украинцев и белорусов. Из сообщений легко сделать вывод, что костяк ЭНО находится в Киеве", – пишет "Фонтанка".

Кроме того, на ресурсе рассказывается, как уходить от слежки спецслужб России, КГБ Беларуси и СБУ Украины.

По данным журналистов, в центральном аппарате ФСБ установили, что Евгений Манюров входил как раз в московскую группу объединения.

Стрельба в центре Москвы twitter.com/SazonPRO

Как писал OBOZREVATEL:

В четверг, 19 декабря, под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве неизвестный открыл стрельбу. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии.

Очевидцы активно публиковали кадры с места преступления.

Злоумышленник был ликвидирован силовиками. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны.

В сети появилось видео момента ликвидации злоумышленника, открывшего стрельбу.

Преступником оказался 39-летний Евгений Манюров, который увлекался стрельбой.

Мать Манюрова рассказала, что в последнее время сын не работал и часто общался "с какими-то арабами на английском языке".

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