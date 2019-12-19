Главная Новости
19 декабря • обновлено в 19:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Стрельба в Москве под зданием ФСБ: названы имена погибших и раненых

6.9т
Читать материал на украинском

Погибшим в результате стрельбы в центре Москвы 19 декабря, предварительно, является сотрудник ГИБДД Илья Фисенко.

Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина первым попал под обстрел и скончался на месте от полученных ранений. Telegram-канал Baza также сообщал, что 32-летний Фисенко был ранен.

При этом, по данным агентства "Москва", в ходе нападения погибли сотрудник ФСО и один из стрелков. Данные о количестве жертв разнятся, сообщается также, что двое нападавших были убиты. Предварительно, огонь открыли трое человек.

Новости
В Чехии произошла стрельба в больнице: шесть погибших

Среди раненных, по предварительной информации, Александр Замчалин, Павел Анисимов и Константин Однолепов. Последний получил пулю в голову. Минздрав РФ подтвердил данные о двух пострадавших сотрудниках ФСБ.

Силовики на месте инцидента

Силовики на месте инцидента

Скрин видео

Как удалось установить OBOZREVATEL, погибший Илья Николаевич Фисенко зарегистрирован в городе Химки, Московской области.

Двух раненых и Фисенко забрали врачи скорой помощи, которая просто проезжала мимо. Когда врачи стали грузить их в авто, нападавшие открыли огонь по машине. Водитель успел покинуть зону обстрела.

Напомним, нападение произошло вечером у здания ФСБ на Лубянке. В столицу срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, в Москве в гостинице "Останкино" произошла стрельба.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Теги
стрельба Новости России смерть видео
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
11
13
Смешно
19
Интересно
12
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сволочей отстреливают!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Плохо… Ещё хуже будет, если отыщется "украинский след" - особенно, если его высосут из пальца. Надеюсь, у российских политиков хватит ума и здравого смысла, не поддаться соблазну и не поступить по примеру соседей, даже в банальных разборках селян "за межу" умудряющихся при нужде отыскать "руку Кремля". Не хотелось бы обострения и без того непростой обстановки в российско-украинских отношениях.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ш. Олег, шо тебе плохо, свинья рюская? Ты везде свой бред писать будешь, кацaпский вырoдок?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги