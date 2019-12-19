Стрельба в Москве под зданием ФСБ: названы имена погибших и раненых

Погибшим в результате стрельбы в центре Москвы 19 декабря, предварительно, является сотрудник ГИБДД Илья Фисенко.

Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина первым попал под обстрел и скончался на месте от полученных ранений. Telegram-канал Baza также сообщал, что 32-летний Фисенко был ранен.

При этом, по данным агентства "Москва", в ходе нападения погибли сотрудник ФСО и один из стрелков. Данные о количестве жертв разнятся, сообщается также, что двое нападавших были убиты. Предварительно, огонь открыли трое человек.

Среди раненных, по предварительной информации, Александр Замчалин, Павел Анисимов и Константин Однолепов. Последний получил пулю в голову. Минздрав РФ подтвердил данные о двух пострадавших сотрудниках ФСБ.

Силовики на месте инцидента Скрин видео

Как удалось установить OBOZREVATEL, погибший Илья Николаевич Фисенко зарегистрирован в городе Химки, Московской области.

Двух раненых и Фисенко забрали врачи скорой помощи, которая просто проезжала мимо. Когда врачи стали грузить их в авто, нападавшие открыли огонь по машине. Водитель успел покинуть зону обстрела.

Напомним, нападение произошло вечером у здания ФСБ на Лубянке. В столицу срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, в Москве в гостинице "Останкино" произошла стрельба.

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