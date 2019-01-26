Столкнуло телами, локтями, головами: появились жуткие нюансы гибели на перевале Дятлова

Туристы, погибшие много лет назад на перевале Дятлова, могли стать жертвами несчастного случая, в частности, взрыва.

Еще одну версию случившегося опубликовал популярный в России тревел-блогер Сергей доля на своей странице в "ЖЖ", ссылаясь на анонимное исследование. Главная суть в том, что в палатке произошел взрыв смеси паров спирта с воздухом.

"Это особый тип взрыва (объемный взрыв) и работает он совсем по-другому. Его единственным поражающим фактором является воздушная ударная волна. Поэтому в палатке не могло быть оторванных конечностей или крови. Не могло быть и следов пожара", – пояснил автор.

Перевал Дятлова

Он уверен, что спирт у туристов был и в довольно большом количестве.

При этом он приводит такие материальные следы взрыва:

1. Взрыв нанес смертельные травмы внутренним органам и прежде всего разрушил легкие.

2. Взрыв нанес и множество внешних травм. Ударная волна разбросала ребят и привела их к столкновению телами, локтями, головами, а также с поднятыми взрывом различными предметами.

3. Взрыв мгновенно и одновременно нарушил у всех психику и сознание, повредил зрение и слух.

4. Палатка была разорвана в клочья.Взрыв разорвал все растяжки по периметру палатки; на фотографии видны их только обрывки.

5. Взрыв выбросил наружу и отбросил на расстояние до 20 метров различные личные вещи.

6. Трое часов остановились с близким временем: 8 час. 38 мин., 8 час. 45 мин. и 8 час. 15 мин. Маловероятно, чтобы у трех часов, принадлежащих различным хозяевам, одновременно кончился завод.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России начали новое расследование истории, которая очень напоминает тайну перевала Дятлова, которую не разгадали до сих пор.

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