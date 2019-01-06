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Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

"Сталина на вас нет!"

Вот когда т.н. "простые" люди говорят: "Сталина на вас нет!", они что имеют в виду?

Вряд ли они имеют в виду коллективизацию и Голодомор, правда? Вряд ли они имеют в виду союз с Гитлером или депортации целых народов. Тогда что? Чего они хотят из сталинского времени?

А вот чего: расправы над элитой! Именно этого. Именно в этом выражается конкретно в России тот самый антиэлитный протест, который в Америке выразился в избрании Трампа, в Великобритании в Брекзите, во Франции - в "жёлтых жилетах", а в Германии в росте популярности АдГ.

И этот протест так просто не купировать. Его не заболтать и не потушить деньгами. Говоря прямо: люди не хотят, чтобы элита изменила свою политику. Люди хотят, чтобы она совсем ушла. Они вообще ее не хотят. Ни с какой политикой: ни с хорошей, ни с плохой. Во всяком случае - эту элиту.

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Именно поэтому у Макрона не получилось погасить протест разумными уступками и компромиссами: люди не хотят никаких компромиссов с этой элитой.

Пока элита не поймёт, что это протест не против ее политики, а против ее самой, до тех пор пожар будет все раздуваться и раздуваться. И все может кончится как при Сталине - массовыми казнями и расправами.

Элите уже нужно вести дискуссию не о том, как изменить свою политику, а о том как наименее безболезненно для себя уйти с исторической сцены.

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
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Круглов Александр
Круглов Александр
Слава Богу правление Путина закончится новой Социалистической Революцией в России, установлением диктатуры пролетариата, арестом и расстрелом всех воров-олигархов, национализацией всего украденного у Советского государства с 1991 года и новый Сталин 2.0 встанет скоро над Советской Россией и снова освободит Киев и Украину от фашистской оккупации танками как в 1943 году!
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Опаньки,вот это подача!..Я давно уже говорил,что никакими выборами ситуацию в Украине не изменить,что только новый Майдан способен переформатировать государство..Кем только меня не называли и в чём только не обвиняли..ха-ха-ха..А тут,оказывается,я не одинок в своём мнении-даже французы солидарны со мной..И Кох это увидел..Понемногу люди прозревают..
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