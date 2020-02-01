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1 февраля • обновлено в 09:22
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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Все статьи автора

Сталин не хотел погубить столько людей на фронте

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Для советской власти разница между человеком и туалетной бумагой в том, что туалетной бумаги сначала вовсе не было, а потом была, но в дефиците, а людей у Государства всегда было до хрена.

В связи с юбилеем Победы хочу защитить товарища Сталина и его сообщников. Они вовсе не стремились к тому, чтобы погубить столько людей на фронте и в тылу. Просто сохранение чьих-то жизней, кроме своих, разумеется, не входило в их приоритеты. Люди - расходный материал. Вы же не думаете постоянно о том, чтобы потратить меньше порошка в принтере или, допустим, туалетной бумаги. Вот и они не думали!

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Так при советской власти всегда было - погиб, спасая трактор! Людей много, а трактор один, все правильно.

Кстати - а это уже перекличка поколений - не удивляйтесь, что у начальства никак не получается поднять качество жизни подведомственного населения. Им просто на это наплевать. Само поднимется - отлично. А так, у них более важные дела, чем о вас думать. Как у Сталина в своё время.

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Автор
Леонид Гозман Леонид Гозман
Тема
Вторая мировая война
Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
Теги
СССР Новости России
Источник
Источник: Facebook Леонида Гозман
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