Почему сняты санкции с Русала, En+ и "Евросибэнерго", объясняю.

Во-первых, США не хотят катаклизмов в глобальном ценообразовании на мировом рынке алюминия (global aluminum price disruptions). Они точно этого не хотят.

bigmir.net Олег Дерипаска и Владимир Путин

Во-вторых, США не хотят антагонизировать простых российских рабочих, которым сам Дерипаска пофиг – а их, вообще-то, сотни тысяч.

Новости Россияне больше не верят Путину и хотят в СССР

В-третьих, что очень важно: как сам Дерипаска, так и т.н. "российское правительство", перестали быть субъектами в этом процессе. Они не имели контроля над введением санкций, они же не имеют контроля над процессом вывода из под санкций. Полностью потеряли субъектность. Напомню, что (теперь уже бывшие) компании Дерипаски выводятся из под санкций офисом OFAC Минфина США только после того, как был согласован, приведён в действие и исполнен т.н. "План Баркера" – Председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера. Дерипаска больше не имеет контроля, а значительное уменьшение его долей не монетизирует для него ни цента: все его счета и активы продолжают быть замороженными, т.к. он остаётся под персональными санкциями. Полная потеря субъектности как для Дерипаски, так и для т.н. "Кремля" – это именно то, к чему "эти ребята уверенно шли". И пришли. И США теперь могут вертеть ими, как хотят, а они ничего по этому поводу сделать не могут. И никогда не смогут.

В-четвёртых, США посылают сигнал: господа олигархи, вы у нас на ниточках, смотрите как мы можем: "туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно", так что у вас выбор небольшой: или же потеряете субъектность, как Дерипаска, или хватайте табакерку и бегите сами знаете куда. И сами знаете зачем. Сами знаете, что теперь делать.

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