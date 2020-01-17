"Смеются и шарахаются": в России признали поражение Путина

Президент РФ Владимир Путин не смог удержать власть в стране и потерпел поражение.

Об этом в блоге на "Эхо Москвы" написал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

"Конечно, он сохраняет власть пожизненно. Он выводит себя и свою системы из-под каких-либо связанных с выборами рисков – теперь, наверное, их даже не надо будет фальсифицировать, поскольку реальная власть будет находиться в руках не избираемого никем органа с туманным механизмом принятия решений", – пояснил он.

Российский оппозиционер сказал, что Путин, сохраняя себе власть в стране, пошел по пути Ирана.

"Там ведь есть более или менее конкурентные выборы, есть президент, парламент и прочее, но над ними – духовный лидер нации, назначаемый на этот пост непосредственно Аллахом. Так же, по задумке Путина, будет и у нас. Только ядерное оружие у нас уже есть и вполне не слабое. В общем, Москва – второй Тегеран и третьему не бывать!" – сообщил Гозман.

Но политик подчеркнул, что и такой результат приведет к проигрышу Путина.

"Но он все равно проиграл. Иранская система предлагала людям идею – будем жить по заветам Веры и тогда преодолеем всю несправедливость и все мерзости шахского режима. Многие тогда поверили, к сожалению. Кстати, судя по протестам в Иране, многие разочаровались, и режим зашатался. Путин же не предлагает вообще ничего, кроме собственной власти forever – ни монархии, ни теократии, ни открытой военной диктатуры", – предупредил Гозман.

Владимир Путин

Оппозиционер подытожил, что Путин хотел быть на равных с сильными мира сего, а в итоге над ним "смеются и шарахаются, как от зачумленного".

"Это все невесело. В моральном плане, в плане самооценки ему больше нечего терять. Значит, репрессии. Он не рассчитывает больше вернуться в Клуб – значит, новые авантюры и новые войны. Он явно обижен на неблагодарный народ – народ за это заплатит. Но это не навсегда. Это агония", – заключил Гозман.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин может уйти с должности в результате досрочных выборов так же, как и он сам заполучил власть в свое время.

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