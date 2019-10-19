Смертельное ЧП под Красноярском: в сети показали ужасающие последствия

В сети показали последствия смертельного ЧП в России 19 октября. Там на территории золотодобывающего рудника вблизи поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба.

В результате трагедии погибло как минимум 15 человек. В интернете начали появляться видео и фото с места происшествия. Их опубликовали на странице "RT на русском", "Выпускайте Кракена" в Telegram, а также Youtube-канале "Телеканал 360" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Вода смыла два дома, в которых проживали работники предприятия "Сисим", и полностью заполнила местность. Вокруг разбросаны бревна, строительный мусор. Осталось небольшое количество уцелевших зданий.

Смертельное ЧП под Красноярском Telegram/Выпускайте Кракена

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек.

Затопленными оказались два рабочих балка, в которых могло размещаться до 80 человек.

Дамба была построена незаконно. На нее нет никаких документов, а надзорные органы о ней даже не знают.

В сети обнародовали списки погибших и пропавших людей.

Прорыв дамбы под Красноярском на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района вызвал чудовищные последствия.

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