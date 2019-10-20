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20 октября • обновлено в 13:53
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Смертельное ЧП под Красноярском: стало известно об утечке опасного вещества

1.8т Читать материал на украинском

После обрушения дамбы на золотодобывающем руднике в Красноярском крае России, где погибли 15 человек, могла произойти утечка ртути.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, ртуть могла использоваться при добыче золота. Какими могут быть масштабы утечки, не уточняется.

Министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сообщил журналистам, что специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы на месте ЧП. Золотодобытчики работали на реке Сейбе, которая впадает в Сисим, а она – в Енисей.

Смертельное ЧП под Красноярском: стало известно об утечке опасного вещества

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия Красноярск
Тег
Новости России
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Chesny Victor
Chesny Victor
Что ни новость, то радость.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Стало известно об утечке или могла произойти утечка? Заголовок отдельно, статья отдельно
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