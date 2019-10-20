Смертельное ЧП под Красноярском: стало известно об утечке опасного вещества

После обрушения дамбы на золотодобывающем руднике в Красноярском крае России, где погибли 15 человек, могла произойти утечка ртути.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, ртуть могла использоваться при добыче золота. Какими могут быть масштабы утечки, не уточняется.

Министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сообщил журналистам, что специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы на месте ЧП. Золотодобытчики работали на реке Сейбе, которая впадает в Сисим, а она – в Енисей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек.

Затопленными оказались два барака, в которых могло размещаться до 80 рабочих.

Местные чиновники заявили, что сооружение было построено незаконно с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано.

В сети обнародовали списки погибших и пропавших людей.

Прорыв дамбы под Красноярском вызвал чудовищные последствия.

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