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6 декабря • обновлено в 16:53
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Случайно выпил "Крот": в России умер известный математик

1.9т
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В Москве (Россия) умер ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов, который случайно выпил жидкость для прочистки труб "Крот" и отравился.

Новость о его смерти появилась на сайте МГУ имени Михаила Ломоносова. Прощание с ним пройдет 10 декабря в крематории Хованского кладбища.

"С прискорбием сообщаем, что 3 декабря 2019 года на 92 году жизни скончался доцент кафедры математического анализа, заслуженный преподаватель Московского университета, лауреат премии имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность Ивашев-Мусатов Олег Сергеевич", – говорится в сообщении.

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Олег Ивашев-Мусатов

Олег Ивашев-Мусатов

Varlamov News

В свою очередь журналист Илья Варламов напомнил на своем Telegram-канале, что математик после отравления боролся за свою жизнь более двух недель (он выпил "Крот" в середине ноября). Все время он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Как cообщал OBOZREVATEL:

  • 4 июня российский продюсер Бари Алибасов также отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

  • В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

  • Сестра продюсера заявлала, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Место
Россия Москва
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Dell Alex
Dell Alex
Что они там все "крот" лакают? ))) Бояра закончилась?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это Путин убирает несогласных, лично налил ему стакан)
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