Я родился в Ленинграде в 1966, в котором и жил по 1988, до отъезда в Америку. Я ни разу не являюсь совкодрочером (это всем известно) – просто хочу констатировать некоторые факты. При мне в Ленинграде стоимость проезда в метро была 5 копеек. Скажем, что средняя зарплата в Ленинграде в те годы была 130 рублей в месяц. Делим 130 рублей на 5 копеек, получаем 2 600. Это столько раз, сколько мог проехать среднестатистический ленинградец в метро, в месяц, на свою среднестатистическую зарплату.

Сегодня судьба занесла меня в Санкт-Петербургское метро. Были пробки, я бросил машину и решил ехать на метро. С удивлением узнал, что проезд в метро стоит 45 рублей. Сколько зарабатывает среднестатистический петербуржец? Скажем, тысяч 30. Рублей. В месяц. Делим 30 000 рублей на 45 рублей, получаем 666. Это столько раз, сколько при Путине, через 30 лет после Перестройки, может проехать на метро среднестатистический петербуржец, в месяц, на свою среднестатистическую зарплату.

То есть, почти в 4 (четыре!!!) раза меньше. Минус 75% в покупательной способности. А для пенсионеров – это, наверное, раз в 6-8 меньше.

А вы говорите – деревянный рубль, деревянный рубль! А у Путина он какой?

Но это ещё не всё. Сел я в метро и не удержался – сделал кое-какие фотографии. Сел на Чернышевской, в центре города. Сегодня. Вагон – сделан в СССР, на Ленинградском Ордена Октябрьской революции и Ордена Красной звезды вагоностроительном заводе имени Егорова в 1972 году. Прошу заметить: эти фотографии я делал не в каком-то музее железнодорожного транспорта, а сегодня, в реально действующем поезде, когда ехал в нём от ст. метро Чернышевская до ст. метро Пушкинская. И посмотрите, кто пассажиры. Кто в штатском – это прямо Брейгель или даже Босх. Кто не в штатском – ну конечно, это курсанты-менты. Будущие менты.

И я заплатил 45 рублей, чтобы проехать в вагоне, сделанном на Ленинградском Ордена Октябрьской революции и Ордена Красной звезды вагоностроительном заводе имени Егорова в 1972 году. Чтобы вы понимали: я в 1972 году ещё в школе не учился. Только на следующий год пошёл в первый класс. Вагон метро – почти мой ровесник! Как в кино… И кажется, что люди вокруг этого не понимают – что здесь что-то не то... Для них – это нормально…

Facebook Славы Рабиновича

Facebook Славы Рабиновича

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Facebook Славы Рабиновича

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