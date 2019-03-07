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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Реальный путинский прорыв

17.4т

Я родился в Ленинграде в 1966, в котором и жил по 1988, до отъезда в Америку. Я ни разу не являюсь совкодрочером (это всем известно) – просто хочу констатировать некоторые факты. При мне в Ленинграде стоимость проезда в метро была 5 копеек. Скажем, что средняя зарплата в Ленинграде в те годы была 130 рублей в месяц. Делим 130 рублей на 5 копеек, получаем 2 600. Это столько раз, сколько мог проехать среднестатистический ленинградец в метро, в месяц, на свою среднестатистическую зарплату.

Сегодня судьба занесла меня в Санкт-Петербургское метро. Были пробки, я бросил машину и решил ехать на метро. С удивлением узнал, что проезд в метро стоит 45 рублей. Сколько зарабатывает среднестатистический петербуржец? Скажем, тысяч 30. Рублей. В месяц. Делим 30 000 рублей на 45 рублей, получаем 666. Это столько раз, сколько при Путине, через 30 лет после Перестройки, может проехать на метро среднестатистический петербуржец, в месяц, на свою среднестатистическую зарплату.

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То есть, почти в 4 (четыре!!!) раза меньше. Минус 75% в покупательной способности. А для пенсионеров – это, наверное, раз в 6-8 меньше.

А вы говорите – деревянный рубль, деревянный рубль! А у Путина он какой?

Но это ещё не всё. Сел я в метро и не удержался – сделал кое-какие фотографии. Сел на Чернышевской, в центре города. Сегодня. Вагон – сделан в СССР, на Ленинградском Ордена Октябрьской революции и Ордена Красной звезды вагоностроительном заводе имени Егорова в 1972 году. Прошу заметить: эти фотографии я делал не в каком-то музее железнодорожного транспорта, а сегодня, в реально действующем поезде, когда ехал в нём от ст. метро Чернышевская до ст. метро Пушкинская. И посмотрите, кто пассажиры. Кто в штатском – это прямо Брейгель или даже Босх. Кто не в штатском – ну конечно, это курсанты-менты. Будущие менты.

И я заплатил 45 рублей, чтобы проехать в вагоне, сделанном на Ленинградском Ордена Октябрьской революции и Ордена Красной звезды вагоностроительном заводе имени Егорова в 1972 году. Чтобы вы понимали: я в 1972 году ещё в школе не учился. Только на следующий год пошёл в первый класс. Вагон метро – почти мой ровесник! Как в кино… И кажется, что люди вокруг этого не понимают – что здесь что-то не то... Для них – это нормально…

Реальный путинский прорыв

Facebook Славы Рабиновича

Реальный путинский прорыв

Facebook Славы Рабиновича

Реальный путинский прорыв

Facebook Славы Рабиновича

Реальный путинский прорыв

Facebook Славы Рабиновича

Реальный путинский прорыв

Facebook Славы Рабиновича

Реальный путинский прорыв

Facebook Славы Рабиновича

Реальный путинский прорыв

Facebook Славы Рабиновича

Реальный путинский прорыв

Facebook Славы Рабиновича

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Место
РоссияСанкт-Петербург
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Средняя зарплата в Питере 50 тыс руб в месяц. А вагоны есть и новые только их укропам не покажут
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Афанасьев Алексей, можешь в новых вагонах подрочить.
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Астахов Александр
Астахов Александр
Ну зачем вьі так поезду удивляетесь? Сделан крепко, управляется левой задней ногой, обслуживается кувалдой. Только такой и годится в сегодняшней россии...
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
В 1986 средняя зарплата была примерно 220 ть ..от 70 руб.у уборщицы магазина.и до довольно приличных денег,но дело даже не в этом .разница между рабочим и министром в з.п. не была такой огромной ..и интересные вещи.в 1988 м примерно .зарплата командующего тихоокеанским флотом ,контрадмирала .фамилия уже санамнезилась .была 1100руб...но о ужас .матрос на атомном ледоколе .получал примерно 1000т.р.,зарплата министра МПС .тогда кажется был Конарев ,тоже примерно тысяча ,может чуть больше ,а машинист электровоза получал триста -четыреста .в зависимости от разных факторов .бывало и больше..то вот сравним сегодня ,не знаю как в России ,но судя по всему тоже такая же хуйня ,но у нас разница между тем же машинистом и гендиректором уз. несколько порядков ..вот вам и весь тоталитаризм..
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