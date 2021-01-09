Скончался последний из создателей советского ядерного оружия

В возрасте 101 года скончался старейший академик Российской академии наук (РАН), почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Исаак Халатников.

Как сообщили РБК в РАН, академик скончался в наукограде в Черноголовке Московской области.

Халатников родился в Екатеринославе (сейчас Днепр) в 1919 году. Являлся последним из создателей советского атомного и водородного оружия.

Предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Вместе с Львом Ландау Халатников создал теорию квантовых жидкостей. Также ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский академик, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон также умер в возрасте 101 года.