Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против попыток президента России Владимира Путина сфальсифицировать историю Второй мировой войны. Ранее на исторические обвинения Путина резко отреагировала Польша.

Заявления Путина – не результат невежества. Это сознательная и циничная попытка переписать историю. Никто не будет сомневаться в том, что Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, а не в июне 1941 года. Тут не о чем говорить.

В чем состоит наибольшая фальсификация? В том, что в 1939-1941 годах была оккупация, военная оккупация. И это не просто красивые слова – это то, что подтверждается статистикой. Статистика жертв на территориях, расположенных между Балтийским и Черным морем, просто фантастически огромна.

Ян Томаш Гросс, известный польский историк, автор книги об уничтожении евреев, приводит такую статистику. В 1939-41 годах количество жертв под советской оккупацией в 3-4 раза превышало количество жертв под немецкой оккупацией.

На самом деле это был не мир. На самом деле это была оккупация. На самом деле СССР выступал на стороне Германии. Надо также понимать, что Германия воевала на советской нефти. В 1940 году Англия и Франция разрабатывали план нанесения авиаударов по нефтяным месторождениям в Баку. Это была война.

Владимир Путин

Надо также понимать, что эта война велась вокруг нас, мы были главной жертвой в этой войне, начиная с 1939 года. Не Франция, не Германия, а территория между Берлином и Москвой. Мы оказались в эпицентре этого конфликта, мы заплатили на это наиболее высокую цену. И сейчас эту цену у нас забирают, заявляя, что это была исключительно российская победа.

Новости Путин пишет новую историю Мира

Значит ли такая реакция Европы, что Путина с его сказками больше не будут терпеть? Я так не думаю. Путина будут терпеть в одних случаях и не терпеть в других случаях. Если Макрон заявляет о поддержке Польши, это не означает, что он не будет поддерживать Путина в других вопросах. Но в области исторической политики Макрон намекает Путину, что есть красные линии, которые нельзя переступать.

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