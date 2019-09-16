"Бедная русская культура!" Скандального протоиерея РПЦ разозлила нелепая реклама

Одна из торговых сетей России запустила странную рекламную акцию "У вас будут скрепиши". Она разозлила скандального протоиерея Русской православной церкви Всеволода Чаплина.

Фото нелепого постера он опубликовал на своей странице в Facebook и разразился возмущениями. Он отметил, что из-за таких формулировок ему жаль российских богословов Павла Флоренского и Николая Бердяева.

Всеволод Чаплин Media.az

"Бедные Флоренский с Бердяевым", – возмущенно написал одиозный Чаплин. В комментариях под его постом множество россиян выразили аналогичное мнение, недоумевая с "креатива" рекламщиков, которые, даже придумывая акцию для увеличения продаж, не смогли обойтись без "скреп".

"Так им действительно повезло – они не дожили", "Жесть", "Бедная русская культура!", "Кошмар!!! Они позарились на основы!!!" – негодуют под постом Чаплина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чаплин призвал россиян не бояться смерти после ядерного взрыва. Он процитировал слова митрополита РПЦ Анастасия, датированные 1948 годом. В послании сообщалось, что "страшный опустошительный огонь" несет не только разрушение, но и очищает грешников от "пороков, преступлений и страсти, что оскверняют землю".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.