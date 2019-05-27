Ситуация накаляется: в России испугались "украинской угрозы" в Керченском проливе

В погранслужбе ФСБ России заявили, что на украино-российской границе, в частности в Керченском проливе, якобы существует угроза провокаций со стороны Украины.

Так, глава ведомства Владимир Кулишов заверил, что напряженность сохраняется именно из-за действий властей Украины, передает пропагандистское издание RT.

"Наиболее сложная обстановка складывалась на крымском направлении, включая акватории Черного и Азовского морей. Особенно, после провокационных действий группы катеров военно-морских сил и морского буксира Украины, которые попытались 25 ноября 2018 года несанкционированно пройти через Керченский пролив в Азовское море", – высказался он.

Керченский пролив Golos.ua

Кулишов пожаловался, что нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере.

"Он сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

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