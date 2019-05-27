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Ситуация накаляется: в России испугались "украинской угрозы" в Керченском проливе

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В погранслужбе ФСБ России заявили, что на украино-российской границе, в частности в Керченском проливе, якобы существует угроза провокаций со стороны Украины.

Так, глава ведомства Владимир Кулишов заверил, что напряженность сохраняется именно из-за действий властей Украины, передает пропагандистское издание RT.

"Наиболее сложная обстановка складывалась на крымском направлении, включая акватории Черного и Азовского морей. Особенно, после провокационных действий группы катеров военно-морских сил и морского буксира Украины, которые попытались 25 ноября 2018 года несанкционированно пройти через Керченский пролив в Азовское море", – высказался он.

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Керченский пролив

Golos.ua

Кулишов пожаловался, что нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере.

"Он сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Россия
Теги
ФСБНовости РоссииКерченский пролив
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Почему якобы, одна провокация уже была, в результате которой мокряки жрут баланду.
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5
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И где здесь "испугались"? Просто наши службы констатировали факт того что от украинских д...ов по прежнему можно ждать любой провокации в Керченском проливе
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6
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Юг Руси
Юг Руси
Испугались??????????????????????????????????? Обсос, уволь эту пьяную обозяну, которая заголовки выдумывает 🐵
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7
1

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