''Швырнем ему в надменное лицо!'' Российский журналист едко осадил Путина стихом

Российский журналист Павел Лобков едко прокомментировал резкое подорожание куриных яиц в стране, зачитав стихотворение о президенте РФ Владимире Путине.

Так, в своей программе на телеканале "Дождь" Лобков отметил ажиотаж и множество шуток в сети о том, что одна из российских фирм даже начала выпускать упаковку не с десятком, а с девятью яйцами.

"Привычно шутит оппозиция: пока вы отдыхали на Пангане, Путин украл каждое десятое яйцо и отдал его Венесуэле… Оправдываются производители: это такой маркетинговый ход", — сказал журналист.

Он указал на то, что этот продукт — почти единственный источник белка для бедного населения, однако его стоимость с конца прошлого года выросла на 26%.

"Раздражает не столько сама инфляция, как эта мелочность, крохоборство и мелкое вранье", — подчеркнул Лобков.

Павел Лобков Скрин видео

Он также рассказал, что поэт Дмитрий Быков прислал ему стихотворение на тему, в котором вспоминается и другая нашумевшая новость — требование Парламентской ассамблеи Совета Европы от России отобрать депутатов для формирования делегации и проследить, чтобы среди них были люди шести разных полов.

Журналист зачитал четверостишие Быкова:

В России яйца в дефиците, Тут не виновен кабинет, Вы шесть полов от нас хотите, У нас уже и двух то нет.

Он добавил, что вместе с коллегами они придумали продолжение стиха:

И каждое десятое яйцо, Украденное путинским режимом, Швырнем ему в надменное лицо С улыбкой лицемерной, лживой

Лежит народ десятого яйца На пасху чем же нам христосоваться? В предчувствии ужасного конца Мы вместо водки станем убиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость одного доллара может составить 70 руб.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.