''Штаны снимала'': дело изнасилованной полицейской в России получило новый поворот

23-летняя дознавательница из российской Уфы Гузель (имя изменено), которая обвинила троих офицеров в изнасиловании, в ту ночь якобы заснула в своем подъезде после развлечений и очнулась только утром.

Такие данные обнародовали адвокаты обвиняемых. В частности, защитница майора Павла Яромчука Валерия Посохова рассказала детали той ночи, пишет "Комсомольская правда".

"Павел говорит, он их обеих одевал: и Тамару (начальница потерпевшей — Ред.) одевал, и эту, надевал сапоги, пальто. Потерпевшая все с себя штаны снимала, он ей: "Ты одевайся! Иди!" — утверждает адвокат.

23-летняя жертва насильников

С горем пополам девицы якобы все-таки добрались до ожидавшей их машины.

Водитель Яромчука Хасан, который допрошен в качестве свидетеля, сообщил, что сначала в машину спереди усадили темненькую девушку, потом светленькую сзади, и к ней подсел сам офицер. По пути пьяные Гузель и Тамара поругались.Потом резко заснули и даже не могли ответить на вопрос, куда их везти.

Гузель все-таки произнесла адрес, там же высадили и Тамару. Уже в час ночи Яромчук приехал к жене, время зафиксировано камерами наблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в деле о групповом изнасиловании 23-летней полицейской в российской Уфе произошел новый поворот — выяснилось, что дознавательницы (пострадавшая и ее начальница) подрались не за того мужчину, о котором писали СМИ.

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