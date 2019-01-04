Шпионский скандал: политолог из США разоблачил хитрость Путина

Задержанный по подозрению в шпионаже российской ФСБ гражданин США Пол Уилан — пешка в политических играх российского руководства.

Он не может быть американским шпионом, а ситуация с его задержанием – это потенциальный выигрыш для двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа, написал в блоге на OBOZREVATEL американский политолог Питер Залмаев.

"Путин будет подливать масла в огонь антиамериканских настроений, мол, злые американцы опять нам вредят и строят козни, а потом начнет переговорный процесс с Трампом. Так он покажет себя великодушным и конструктивным партнером Америки. А для Трампа, если он выторгует Уилона обратно, это возможность показать себя успешным дипломатом. Особенно сейчас, когда ему как воздух, нужны новые отвлекающие маневры из-за скандалов со строительством мексиканской стены", — уверен политолог.

www.svoboda.org Пол Уилон

По его мнению, профиль Пола Уилана также не подходит под профиль людей, которых обычно нанимает ЦРУ для своей работы.

"В биографии Уилана хватает нюансов, ставящих под сомнение версию о том, что он шпион. Он служил в Ираке в американской армии, но за поддельные чеки военным трибуналом был разжалован до уровня рядового. А ЦРУ не нанимает людей, имеющих судимость. Оно предпочитает набирать дипломатов, которых, как только пахнет жареным, можно вывезти из страны в течение часа. Уилан – не их профиль", — считает Залмаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Позже оказался, что мужчина является также гражданином Великобритании.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.