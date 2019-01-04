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Шпионский скандал: политолог из США разоблачил хитрость Путина

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Задержанный по подозрению в шпионаже российской ФСБ гражданин США Пол Уилан — пешка в политических играх российского руководства.

Он не может быть американским шпионом, а ситуация с его задержанием – это потенциальный выигрыш для двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа, написал в блоге на OBOZREVATEL американский политолог Питер Залмаев.

"Путин будет подливать масла в огонь антиамериканских настроений, мол, злые американцы опять нам вредят и строят козни, а потом начнет переговорный процесс с Трампом. Так он покажет себя великодушным и конструктивным партнером Америки. А для Трампа, если он выторгует Уилона обратно, это возможность показать себя успешным дипломатом. Особенно сейчас, когда ему как воздух, нужны новые отвлекающие маневры из-за скандалов со строительством мексиканской стены", — уверен политолог.

www.svoboda.org

www.svoboda.org

Пол Уилон

По его мнению, профиль Пола Уилана также не подходит под профиль людей, которых обычно нанимает ЦРУ для своей работы.

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"В биографии Уилана хватает нюансов, ставящих под сомнение версию о том, что он шпион. Он служил в Ираке в американской армии, но за поддельные чеки военным трибуналом был разжалован до уровня рядового. А ЦРУ не нанимает людей, имеющих судимость. Оно предпочитает набирать дипломатов, которых, как только пахнет жареным, можно вывезти из страны в течение часа. Уилан – не их профиль", — считает Залмаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Позже оказался, что мужчина является также гражданином Великобритании.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Питер ЗалмаевДональд ТрампВладимир Путин
Место
Россия
Теги
СШАРоссияЦРУНовости России
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