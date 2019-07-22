Сгорела в свой день рождения: в России случилась смертельная трагедия с детским палаточным городком. Первые фото и видео

В Хабаровском крае (Россия) один ребенок погиб и еще трое попали в реанимацию в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

Об этом сообщают "РИА Новости". Страшное ЧП произошло в понедельник, 22 июля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали, находятся в реанимации, один ребенок погиб", – рассказали в МЧС.

Как стало известно, погибла 11-летняя девочка, у которой в этот день был день рождения.

Сгоревший лагерь МЧС РФ

Сгоревший лагерь МЧС РФ

Источник в правоохранительных органах отметил, что МЧС РФ проверяло лагерь на пожарную безопасность: "Концепцией лагеря палатки были предусмотрены. Он проверялся на пожарную безопасность, с персоналом проводились инструктажи, и он был допущен к эксплуатации".

Отмечается, что помимо палаточного городка, на территории комплекса расположены домики для отдыхающих — всего 455. В них разместили остальных детей.

Пожар на территории горнолыжного комплекса был локализирован и потушен, на место ЧП прибыли медики. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как выяснилось, персонал сгоревшей турбазы не спасал детей. Работники пытались потушить огонь самостоятельно и поздно вызвали пожарных, что и привело к трагическим последствиям.

"В итоге огонь охватил значительную площадь. Персонал лагеря не занимался активным спасением детей, которые были предоставлены сами себе в момент пожара", – рассказали в правоохранительных органах.

В распоряжении Лайфа оказалось видео смертельного пожара, который произошёл в детском палаточном лагере: https://t.co/ARej8TCkbB pic.twitter.com/7AIc7EEwQj — LIFE.ru (@lifenews_ru) July 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в республике Тыва в России десять человек погибли в результате опрокидывания автомобиля в реку Шуй. Среди них было 6 детей.

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